Người lao động News

Kinh tế

Nhiều nhà nghỉ ở Đồng Nai bị tạm đình chỉ hoạt động

Uyên Châu

(NLĐO)-Nhiều nhà nghỉ trên địa bàn phường Tam Hiệp bị tạm đình chỉ động vì liên quan mua bán dâm, sử dụng trái phép chất ma tuý

Ngày 18-10, Công an phường Tam Hiệp (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động nhiều nhà nghỉ trên địa bàn vì buông lỏng quản lý để xảy ra hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Nhiều nhà nghỉ Đồng Nai bị tạm đình chỉ hoạt động vì vi phạm pháp luật - Ảnh 1.

Nhà nghỉ Thanh Nguyệt bị tạm đình chỉ hoạt động

Cụ thể, công an phường đã thông báo tạm đình chỉ kinh doanh với nhà nghỉ Thu Nga từ nay đến cuối tháng 6-2026; tạm đình chỉ nhà nghỉ One Night 2 đến giữa tháng 6-2026; tạm đình chỉ nhà nghỉ Thanh Nguyệt đến đầu tháng 5-2026; tạm đình chỉ nhà nghỉ Nữ Hoàng đến đầu tháng 7-2026…

Theo Công an phường, nhằm kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh buông lỏng quản lý để xảy ra những hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, thời gian vừa qua công an phường đã kiểm tra xử lý các hành vi mua bán dâm, sử dụng trái phép chất ma túy... xảy ra trong các khách sạn, nhà nghỉ trên.

Nhiều nhà nghỉ Đồng Nai bị tạm đình chỉ hoạt động vì vi phạm pháp luật - Ảnh 2.

Công an phát hiện vi phạm tại một nhà nghỉ

Song song việc xử lý các đối tượng vi phạm, công an phường cũng đã xử lý trách nhiệm của những cơ sở kinh doanh để xảy ra các hành vi trên. Công an yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành pháp luật, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm.

Nam sinh bị "ép buộc" thuê nhà nghỉ để làm việc, chị gái thấy liền báo công an

Nam sinh bị "ép buộc" thuê nhà nghỉ để làm việc, chị gái thấy liền báo công an

(NLĐO) – Nghe lời nhóm giả danh công an, nam sinh năm nhất ở Đà Nẵng thuê nhà nghỉ để “làm việc online”, suýt bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai người tử vong tại nhà nghỉ ở Ninh Hòa

(NLĐO)- Lãnh đạo phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã nhận được thông tin 2 người tử vong tại một nhà nghỉ

Phát hiện người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ

(NLĐO) – Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ ở tỉnh Đắk Lắk.

vi phạm pháp luật tỉnh đồng nai chất ma túy nhà nghỉ tệ nạn xã hội cơ sở kinh doanh công an phường
