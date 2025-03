Nhiều nhân viên Liên hợp quốc bị cướp có vũ trang, Đội Công binh lên phương án bảo vệ cơ động

Thời gian vừa qua, tại phái bộ UNISFA, Khu vực Abyei, nơi Đội Công binh Việt Nam số 3 đang thực hiện nhiệm vụ, xảy ra nhiều các vụ việc các nhân viên Liên hợp quốc bị các đối tượng không rõ danh tính, có vũ trang cướp phương tiện, trang bị cá nhân trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đội Công binh số 3 luyện tập phương án, xử trí tình huống bảo đảm an ninh, an toàn cho người và phương tiện trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Ảnh: Đội công binh

Trước tình hình đó, ngày 19-3, Đội Công binh số 3 đã khẩn trương triển khai luyện tập phương án, xử trí tình huống bảo đảm an ninh, an toàn cho người và phương tiện trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, nhằm nâng cao tính cảnh giác, kỹ năng phán đoán, xử trí tình huống có thể xảy ra đối với cán bộ nhân viên của đơn vị, đặc biệt là lực lượng bảo vệ, hộ tống.

Trung tá Phạm Văn Hảo, Đội trưởng Đội Công binh số 3, cho biết: “Trước tình hình diễn biến phức tạp về an ninh trên địa bàn thời gian qua, việc tổ chức luyện tập xử trí các tình huống cho đơn vị là rất cần thiết, bởi vì yêu cầu đảm bảo an toàn cho người và trang bị luôn được đặt lên hàng đầu. Đội Công binh số 3 hằng ngày đều phải tổ chức lực lượng cơ động thực hiện nhiệm vụ bên ngoài căn cứ, việc tổ chức luyện tập cho bộ đội sẽ giúp phần nâng cao kỹ năng, năng lực xử trí tình huống, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn cho người và trang bị”.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của đơn vị, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm thông tin liên lạc và tài liệu về Nguyên tắc sử dụng vũ lực tại phái bộ, đơn vị đã tổ chức quán triệt nội dung, luyện tập xử trí các tình huống sát với điều kiện thực tiễn.

Thông qua huấn luyện, các cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã nhận thức rõ hơn về các nguy cơ liên quan đến an ninh an toàn, đặc biệt là các tình huống có thể xảy ra khi đang thực hiện nhiệm vụ ngoài thực địa hoặc đang cơ động trên đường làm nhiệm vụ bên ngoài căn cứ. Đồng thời, chủ động nâng cao cảnh giác, kỹ năng phán đoán, xử trí tình huống, nhằm giảm thiểu, hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn có nguy cơ gây tổn hại đến người và trang bị.

Đại úy Đỗ Thu Trang, tổ trưởng thuộc phân đội bảo vệ, là người thường xuyên, trực tiếp cùng với các thành viên khác thuộc phân đội bảo vệ tham gia đội hình bảo vệ, hộ tống cho lực lượng của ta thực hiện nhiệm vụ bên ngoài căn cứ, cho biết: “Thông qua luyện tập xử trí tình huống sát với tình hình thực tiễn tại địa bàn xảy ra trong thời gian qua, đã giúp cho bản thân tôi cũng như các chiến sĩ bảo vệ khác nâng cao nhận thức, khả năng phán đoán, kỹ năng xử trí tình huống khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài căn cứ; đồng thời, bám sát các nguyên tắc sử dụng vũ lực, không được phép có các hành vi gây hấn, quá khích, hoặc thù địch; ưu tiên vận dụng và đề cao các biện pháp hòa bình trong xử trí tình huống, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt”.

