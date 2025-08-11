HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nhiều nước căng mình chống cháy rừng

Xuân Mai

Nhiều nước ở châu Âu đang nỗ lực chống chọi với thảm họa cháy rừng khi đợt nắng nóng mới khiến nhiệt độ vượt mốc 42 độ C - một con số cao kỷ lục.

Ở Pháp, khoảng 1.400 lính cứu hỏa được triển khai hôm 9-8 tại vùng Aude để ngăn chặn đám cháy rừng lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Cháy rừng đã khiến một người thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó có 19 lính cứu hỏa. Nhiệt độ cao trong những ngày tới được dự báo sẽ gây khó khăn cho nỗ lực chữa cháy.

Tại Tây Ban Nha, lực lượng cứu hỏa tiếp tục ứng phó đám cháy rừng hoành hành ở tỉnh Avila. Với nhiệt độ đạt gần 39 độ C ở một số khu vực của Tây Ban Nha, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao. Tình trạng nhiệt độ cực cao như hiện tại được dự báo sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 13-8, theo cơ quan thời tiết quốc gia Tây Ban Nha AEMET.

Ở Hy Lạp, một đám cháy rừng lớn bùng phát hôm 8-8 tại Keratea, cách thủ đô Athens khoảng 40 km về phía Đông Nam, tiếp tục lan sang vùng Đông và Nam Attica, gây thiệt hại lớn cho nhà cửa và khiến một người thiệt mạng. Ít nhất 260 lính cứu hỏa cùng 77 phương tiện đã nỗ lực kiểm soát đám cháy. Trong khi đó, các đám cháy rừng ở khu vực Canakkale và Bayramic tại Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn được kiểm soát. Đám cháy bùng phát ngày 8-8 và lan nhanh do gió mạnh, khiến người dân tại nhiều ngôi làng phải đi sơ tán.

Nhiều nước căng mình chống cháy rừng - Ảnh 1.

Một trực thăng thả nước xuống đám cháy rừng ở làng Charvalo, phía Đông Nam thủ đô Athens - Hy Lạp hôm 9-8. Ảnh: AP

Đáng chú ý, Canada hiện ghi nhận 715 vụ cháy rừng diễn ra, theo dữ liệu mới nhất do Trung tâm Phòng cháy rừng Liên ngành Canada (CIFFC) tổng hợp. Cơ quan môi trường đã ban hành hàng trăm cảnh báo về nhiệt độ và chất lượng không khí vào cuối tuần qua, do nhiệt độ cao và khói bụi từ các đám cháy rừng tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên hợp quốc vừa công bố báo cáo nêu chi tiết tác động của nắng nóng cực đoan trên toàn cầu. Theo báo cáo, nhiệt độ cực đoan gây ra khoảng 489.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng mỗi năm trong giai đoạn 2000-2019, trong đó 36% ca xảy ra ở châu Âu. Trong tháng 7 qua, nhiệt độ tại Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức cao mới là 50,5 độ C. Thụy Điển và Phần Lan cũng trải qua những đợt nắng nóng bất thường kéo dài, với nhiệt độ trên 30 độ C.

Theo trang Euro News, Nam Âu cũng đã chứng kiến nhiều đám cháy lớn trong mùa hè này. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất, mức độ gay gắt của nắng nóng và khô hạn, khiến khu vực này dễ bị cháy rừng hơn.

WMO khuyến cáo các quốc gia cần hành động nhanh hơn để thích nghi với biến đổi khí hậu, hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Tổ chức này ước tính chỉ cần mở rộng hệ thống cảnh báo sức khỏe liên quan nắng nóng ở 57 quốc gia là có thể cứu được gần 100.000 người mỗi năm. 

