Nhiều thế hệ học sinh tề tựu trong ngày truyền thống Trường Ten Lơ Man

Ngày 19-3, đông đảo giáo viên, học sinh Trường THPT Ten Lơ Man (quận 1, TP HCM) cùng các thế hệ giáo viên, học sinh qua các thời kỳ đã tề tựu trong lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống của trường (19/3/1950 – 19/3/2024).

Nhiều thế hệ giáo viên, học sinh tề tựu trong ngày truyền thống

Tái diễn lại không khí ngày 19-3-1950

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man, cho biết nhờ sự nỗ lực, đóng góp không nhỏ của mỗi thành viên trong ngôi nhà chung Ten Lơ Man và dưới sự lãnh đạo của 10 thời kỳ hiệu trưởng, Trường THPT Ten Lơ Man vượt qua những khó khăn và trở thành một trong những trường luôn có sự phát triển không ngừng.

Trường cũng đạt được một số thành quả như: Đã được kiểm định chất lượng giáo dục, đạt mức mức độ 1; nhiều lần được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT)...

Bên cạnh đó, trường đã đào tạo và bồi dưỡng rất nhiều thế hệ học sinh thành công trong nhiều lĩnh vực lãnh đạo, khoa học, giáo dục, doanh nhân, nghệ thuật...

"Với bề dày lịch sử, tập thể nhà trường và các em học sinh sẽ cùng nhau gắn kết, quyết tâm xây dựng Trường THPT Ten Lơ Man ngày càng tốt đẹp hơn, xây dựng trường trở thành là ngôi trường hạnh phúc, để mỗi ngày thầy và trò đến trường đều là những ngày vui. Để học sinh đến trường được an toàn, thầy cô đến trường được an vui, phụ huynh đưa con đến trường được an tâm" - ông Khương cho biết.

Đại diện gia đình cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ trao các suất học bổng cho học sinh Trường THPT Ten Lơ Man

Trường THPT Ten Lơ Man từng là nơi xuất phát phong trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước đầu tiên của nhân dân miền Nam thời điểm năm 1950.

Bên cạnh nhiều địa điểm tập hợp, thì Trường Tiểu học Tôn Thọ Tường (nay là Trường THPT Ten Lơ Man) được chọn làm diễn đàn công khai chống can thiệp Mỹ bằng cuộc tuần hành thị uy của quần chúng.



Trong cuộc mít-tinh hôm 19-3-1950, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã đến tham dự và nói chuyện với đồng bào. Khoảng 9 giờ cùng ngày, trên tầng 3 của trường Tôn Thọ Tường (nay là trường THPT Ten Lơ Man), tổ xung kích Thanh niên đã nhanh chóng kéo cao lá cờ đỏ sao vàng to lớn bằng lụa, đẹp, phất phới bay giữa bầu trời thành phố rực nắng ban mai.

Cuộc biểu tình ngày 19-3-1950 thắng lợi, buộc Mỹ phải hủy bỏ cuộc thao diễn thủy quân như đã dự tính và hai tàu chiến Mỹ phải vội vã nhổ neo ngay trong đêm hôm đó.

"Ngày 19-3-1950 đã trở thành "Ngày toàn quốc chống Mỹ" của nhân dân Việt Nam. Ngày mà thầy trò trường Ten Lơ Man chúng ta luôn ghi nhớ tinh thần chống can thiệp và xâm lược Mỹ được quy tụ từ nơi đây..."- ông Khương phát biểu.



Trong buổi lễ kỉ niệm 74 năm ngày truyền thống trường, ông Nguyễn Hữu Châu, con trai trưởng của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã thay mặt gia đình trao 16 suất học bổng cho các em học sinh đặc biệt của nhà trường.