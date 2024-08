Nhiều trường có lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH tăng mạnh

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024.

PGS- TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết kết quả đăng ký nguyện vọng của thí sinh đến thời điểm 17 giờ 00 ngày 30- 7 tăng hơn 30% so với năm 2023. Đặc biệt, các ngành mới mở của trường như marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ tài chính, khoa học dữ liệu, kinh doanh quốc tế có số lượng thí sinh đăng ký rất cao; các chương trình quốc tế cũng thu hút thí sinh lớn hơn so với năm 2023.

Năm 2024, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM xét tuyển 4.366 chỉ tiêu, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm từ 35% đến 45% tổng chỉ tiêu.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết tỉ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cũng tăng 15% so với năm trước. Cụ thể, số thí sinh đăng ký là 42.000, tăng 6.000 thí sinh so với năm 2023.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM) cũng ghi nhận lượng thí sinh đăng ký vào trường tăng khoảng 17%, Trường ĐH Nha Trang tăng khoảng 12%, Trường ĐH Công thương TP HCM ghi nhận 50.500 lượt nguyện vọng đăng ký, tăng 15.000 so với năm 2023.

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy cho rằng điểm chuẩn theo dự báo năm 2024 của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM sẽ vẫn ổn định như các năm trước. Tuy nhiên, sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố tương quan không chỉ gắn với số lượng nguyện vọng mà còn phụ thuộc vào kết quả điểm thi tổ hợp của thí sinh vừa qua.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Công thương TP HCM, nhận định điểm chuẩn của trường xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ dao động từ 16 đến 24 điểm. Các ngành đang được nhiều thí sinh quan tâm như marketing, kinh doanh quốc tế, logistics và chuỗi cung ứng, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm,... sẽ có dự kiến điểm chuẩn là từ 22 - 24, còn lại một số ngành từ 16 đến 18 điểm.

Bộ GD-ĐT cho biết tính đến 17 giờ ngày 30-7-2024, thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến, hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của bộ ghi nhận tổng số hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

So với năm 2023 và 2022, tỉ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển/số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đã tăng. Cụ thể, năm 2023 có hơn 660.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống, tương đương 65,9% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023; năm 2022, Bộ GD-ĐT ghi nhận hơn 616.000 thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển ĐH, chiếm tỉ lệ 64,1% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.