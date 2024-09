Nhiều trường học Hà Nội chuyển sang dạy học trực tuyến vì bão lụt

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chỉ đạo các nhà trường chú trọng triển khai phương án với tinh thần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn mới được tổ chức dạy học trực tiếp. Đồng thời, cần chủ động, sẵn sàng triển khai dạy học trực tuyến, không để ảnh hưởng đến kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Giáo viên Trường Mầm non Vật Lại (huyện ba Vì) di chuyển trang thiết bị tránh ngập. Ảnh: Hà Nội Mới

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các trường học đã linh hoạt hình thức tổ chức dạy học nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, toàn huyện có 110 trường. Hôm nay, có 4 trường tạm dừng dạy học trực tiếp gồm: Mầm non Vật Lại (700 trẻ), Tiểu học Vật Lại (hơn 1.300 học sinh), Trung học cơ sở Vật Lại (hơn 1.200 học sinh) và Mầm non Tiên Phong (360 trẻ). Ngoài ra, Trường Trung học cơ sở Tiên Phong có 27 học sinh không thể đến trường. Các học sinh này đều cư trú ở thôn Kim Bí, do đường đến trường bị ngập sâu.

Theo phương án trước mắt, ngày 10-9 các nhà trường tập trung khắc phục hậu quả bão, tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và tạm thời cho học sinh nghỉ học. Nếu thời tiết tiếp tục phức tạp, có nguy cơ xảy ra mưa lớn kéo dài, các trường học chuyển sang dạy học trực tuyến.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, trực thuộc Trường ĐH Sư phạm, Hà Nội cũng cho học sinh toàn trường tan học sớm vào 15 giờ 30. Theo thông báo của nhà trường cuối giờ chiều ngày 10-9, trường sẽ dạy học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams ít nhất trong hai ngày 14 và 15-9.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành thông báo sẽ dạy học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams ít nhất trong hai ngày 14 và 15-9.

Sáng 10-9, Trường THCS Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo chuyển sang dạy trực tuyến từ ngày mai, nhằm đảm bảo an toàn cho thầy trò khi thời tiết diễn biến bất thường. Chiều 10-9, trường cũng cho học sinh tan sớm vào 14 giờ để đề phòng mưa to.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã gửi thông báo đến phụ huynh về việc cho toàn bộ học sinh cấp THCS, các lớp giáo dục thể chất nghỉ học buổi chiều. Một số lớp chuyên đề ở THPT chuyển sang học trực tuyến.

Ở trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cũng cho biết các giáo viên sẽ dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày mai.

Đường đến Trường Mầm non Tiên Phong, huyện Ba Vì, bị ngập sâu. Ảnh: Hà Nội Mới

Nhiều trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội cũng thông báo chuyển sang học trực tuyến do do diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ chiều nay, 10-9, cho đến khi có thông báo tiếp theo.



Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), từ ngày 10-9, chuyển sang hình thức học trực tuyến đến hết ngày 14-9. Các học phần bậc cử nhân, sau đại học do Trường ĐH Giáo dục tổ chức được thực hiện giảng dạy trực tuyến hoặc tự học dưới sự hướng dẫn của giảng viên…

ĐH Bách khoa Hà Nội cho phép các tân sinh viên được nghỉ học từ nay đến ngày 11-9. Với sinh viên năm thứ hai trở lên, nhà trường dạy trực tuyến đến ngày 14-9, riêng các lớp thực hành, thí nghiệm, giáo dục quốc phòng - an ninh duy trì hình thức học trực tiếp.

Từ ngày 16-9, tất cả các khóa quay lại học trực tiếp theo thời khóa biểu.

Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên ở xa, chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội lùi lịch nhập học sang ngày 19-9.