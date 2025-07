Mới đây, tai nạn giao thông hy hữu khiến một cán bộ Công an phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai tử vong.

Cặp bánh xe khiến Đại uý công an tử vong.

Tối 12-7, anh Phạm Hồng Vương, Công an phường An Nhơn Bắc đi bộ thể dục dọc Quốc lộ 19B. Lúc này xe container do tài xế Lê Đức Lợi, trú phường Quy Nhơn Nam, điều khiển chạy cùng chiều bất ngờ gặp sự cố gãy trục láp, rơi cặp bánh xe ra ngoài.

Bánh xe container theo quán tính lăn từ phía sau đến tông trúng, khiến anh Vương tử vong tại chỗ. Sau đó cặp bánh xe tiếp tục lao tới va chạm làm hư hỏng 2 xe máy dựng bên đường.

Mức phạt đến 10 năm tù

Theo luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân tai nạn là do bánh xe văng ra khỏi trục. Đây là dấu hiệu cho thấy phương tiện có thể đã không được kiểm tra, bảo dưỡng hoặc vận hành đúng quy trình kỹ thuật.

Pháp luật có những quy định rất chặt chẽ về vấn đề này. Cụ thể, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, chủ xe cơ giới và người điều khiển có trách nhiệm phải bảo dưỡng, sửa chữa để bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đưa phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.

Trường hợp, người điều khiển xe không thực hiện đủ các trách nhiệm được quy định nêu trên, làm chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại khoản 1, khoảng 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), mức phạt có thể lên đến 10 năm tù.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi như liệu tài xế có phải do thiếu kiểm tra trước khi khởi hành hoặc do biết phương tiện không đủ điều kiện nhưng vẫn cố tình đưa vào sử dụng. Kết quả điều tra sẽ là căn cứ để xác định mức độ lỗi và khung hình phạt tương ứng.

Bên cạnh đó, người gây ra tai nạn còn phải bồi thường thiệt hại về mặt dân sự cho gia đình nạn nhân.