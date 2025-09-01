HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhìn lại dàn công tơ điện "cổ", hợp đồng lắp điện chiếu sáng đầu tiên ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19

Tin, ảnh: Lê Thúy

(NLĐO) - Hợp đồng "lắp điện chiếu sáng" đầu tiên ở Việt Nam được ký kết ngày 21-4-1892 giữa Toà đốc lý Hải Phòng và hai nhà thầu Hermenier và Planté.

Tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, không gian triển lãm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trưng bày nhiều sản phẩm, mô hình công trình điện gắn với lịch sử phát triển của ngành và thu hút đông đảo khách tới tham quan.

Nhìn lại dàn công tơ điện "cổ", hợp đồng lắp điện chiếu sáng đầu tiên ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19- Ảnh 1.

Bản hợp đồng "Lắp đặt điện chiếu sáng" đầu tiên ở Việt Nam

Một trong những "bút tích" thu hút nhiều người tới xem là bản hợp đồng "Lắp đặt điện chiếu sáng" đầu tiên ở Việt Nam được ký kết từ những năm cuối thế kỷ 19, cụ thể là ngày 21-4-1892 giữa Tòa đốc lý Hải Phòng và hai nhà thầu Hermenier và Planté.

Hợp đồng đã được Phủ Toàn quyền Đông Dương phê chuẩn, được trình báo cáo Thống sứ Bắc Kỳ ngày 29-5-1892.

Cùng với đó, khách tham quan được xem lại "bút tích" về Biên bản thử nghiệm máy sinh hơi của Xưởng phát điện đầu tiên ở Hà Nội (xưởng phát điện Bờ Hồ); Điều khoản bổ sung cho hợp đồng cung cấp và phân phối điện năng cho TP Sài Gòn ký kết ngày 11-5-1896, cũng như hóa đơn tiền điện qua các thời kỳ.

Nhìn lại dàn công tơ điện "cổ", hợp đồng lắp điện chiếu sáng đầu tiên ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19- Ảnh 2.

Hóa đơn tiền điện qua các thời kỳ.

Ngắm nhìn lịch sử lắp điện chiếu sáng qua 30 công tơ điện

Đặc biệt, nhiều du khách có dịp xem lại bộ sưu tập công tơ đo điện qua các thời kỳ. Bộ sưu tập 30 công tơ được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ dưới lên trên, từ trái sang phải, bao gồm công tơ điện 3 pha và công tơ điện 1 pha.

Nhìn lại dàn công tơ điện "cổ", hợp đồng lắp điện chiếu sáng đầu tiên ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19- Ảnh 3.

Du khách tham quan bộ sưu tập 30 công tơ điện

Trước năm 1954, tại Việt Nam chủ yếu sử dụng công tơ điện do Pháp sản xuất. Từ năm 1954-1975, đất nước bị chia cắt làm hai miền, ở miền Bắc phần lớn sử dụng công tơ từ thời kỳ Pháp để lại và thêm một số công tơ do các nước Xã hội chủ nghĩa sản xuất như: Trung Quốc, Liên Xô… Ở miền Nam có thêm công tơ do các nước tư bản sản xuất như: Đan Mạch, Nhật, Mỹ…

Từ năm 1975 - 1955, trên lưới điện Việt Nam có sử dụng thêm nhiều loại công tơ của các nước khác.

Trong đó, bộ sưu tập có công tơ điện 3 pha sớm nhất do liên doanh ABB (Thụy Điển) sản xuất tại Việt Nam năm 1999, đánh dấu thành tựu của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Cho đến nay, Việt Nam đã chủ động sản xuất được các loại công tơ cơ, công tơ điện tử 1 pha, 3 pha nhiều chức năng, nhiều mức giá được sử dụng trên lưới điện Việt Nam.

Ngoài ra, không gian triển lãm giới thiệu các phân khu Công nghệ và chuyển đổi số cũng gây ấn tượng và thu hút đông đảo khách tham quan với một số giải pháp, sản phẩm ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại như: Hệ sinh thái dịch vụ điện trực tuyến, công nhân điện kỹ thuật số, ứng dụng quản lý lưới điện online,...

Cùng với đó, các sản phẩm công nghệ mới như: Mô hình BIM, thiết bị cảnh báo sự cố... Kính thực tế ảo tham quan các công trình điện lớn: Thủy điện Sơn La - Lai Châu, Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện khí Phú Mỹ, Đường dây truyền tải 500kV Bắc - Nam….

Nhìn lại dàn công tơ điện "cổ", hợp đồng lắp điện chiếu sáng đầu tiên ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19- Ảnh 4.

Bộ sưu tập 30 công tơ được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ dưới lên trên, từ trái sang phải, bao gồm công tơ điện 3 pha và công tơ điện 1 pha nhiều chức năng

Nhìn lại dàn công tơ điện "cổ", hợp đồng lắp điện chiếu sáng đầu tiên ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19- Ảnh 5.

Chiếc công tơ điện sản xuất tại Pháp từ năm 1952

triển lãm 80 năm hợp đồng mua điện đầu tiên bộ sưu tập 30 công tơ điện điện triển lãm Tập đoàn Điện lực Việt Nam
