Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Nhìn Thác Voi mà tiếc

Bài và ảnh: Trường Nguyên

Thác Voi nằm trên dòng sông Cam Ly, đoạn thuộc xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2001, thác Voi đã được công nhận là Di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Dòng thác này nằm cạnh chùa Linh Ẩn - một điểm tham quan nổi tiếng của địa phương, tạo nên lợi thế rất lớn để khai thác du lịch.

Trước đây, thác Voi được khai thác du lịch có bán vé nhưng đã tạm dừng hoạt động từ năm 2021 và chưa xác định thời điểm nào hoạt động trở lại. Ghi nhận tại đây, bên ngoài khu vực trước đây bán vé cho khách vào tham quan khu vực đẹp nhất của thác vẫn khóa cổng nhiều năm nay, đồng thời treo 2 bảng lớn "tạm ngưng hoạt động cho đến khi có thông báo mới".

Bên trong điểm du lịch có bảo vệ trông coi, chăm sóc cây cảnh. Khi được hỏi, người này cho biết không xác định khi nào điểm du lịch tại thắng cảnh này được phép tham quan trở lại.

Trái ngược với khung cảnh vắng vẻ đìu hiu của Khu Du lịch Thác Voi, một số người dân xung quanh mở quán cà phê lớn giáp với khu vực thác đổ xuống để kinh doanh. Một hộ kinh doanh quán cà phê lớn bên cạnh suối còn treo bảng thu tiền người muốn đi tham quan thác với giá vé 60.000 đồng/người. Các quán cà phê này tuy có làm rào chắn để ngăn khách tự ý ra thác nhưng rất sơ sài.

Thậm chí nếu khách du lịch muốn cắm trại qua đêm thì quán cà phê này sẽ hướng dẫn đến khu vực chân thác đổ để khách tự tổ chức và giá tiền thu mỗi khách khoảng 100.000 đồng/người cho dịch vụ này.

Nhìn Thác Voi mà tiếc - Ảnh 1.

Thác Voi được công nhận Di tích thắng cảnh quốc gia năm 2001

Điều này cho thấy việc Khu Du lịch Thác Voi dừng hoạt động không chỉ đang làm mất một nguồn thu cho địa phương mà còn để các dịch vụ du lịch tự phát tại danh thắng quốc gia này nở rộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngày 15-10-2025, bà P.T.N.N (40 tuổi; ngụ xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đến uống cà phê cạnh Thác Voi thì không may ngã xuống thác và tử vong.

Trả lời Báo Người Lao Động về những tồn tại - vướng mắc khiến danh thắng quốc gia này "bất động" nhiều năm qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết Thác Voi hiện chưa đón khách do dự án của nhà đầu tư trước đây không đáp ứng các yêu cầu pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và lâm nghiệp, đồng thời để xảy ra các hoạt động xây dựng không phép trong khu vực bảo vệ của di tích quốc gia.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động và thu hồi. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) thực hiện các thủ tục theo quy định và đã ban hành văn bản thu hồi dự án Khu Du lịch sinh thái Thác Voi của Công ty Việt R.E.M.A.X.

Hiện nay, các sở, ngành và UBND xã Nam Ban Lâm Hà đang phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng đất đai - rừng và xây dựng, nhằm lập phương án quản lý khu vực này để kêu gọi nhà đầu tư mới.

"UBND tỉnh Lâm Đồng từng bước chuẩn bị điều kiện để đưa điểm du lịch quan trọng này hoạt động trở lại theo hướng hiệu quả, an toàn và đúng quy định" - đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng khẳng định.

