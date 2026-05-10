Nhóm công ty Điền Quân của Color Man gồm những công ty nào?

Color Man- ông trùm truyền thông được nghệ sĩ kiêng nể

Theo đó, nhóm công ty Điền Quân của Color Man gồm: Công ty cổ phần Điền Quân Group nợ thuế hơn 30,85 tỉ đồng; Công ty cổ phần giải trí số Điền Quân Network nợ thuế 25,82 tỉ đồng; Công ty cổ phần giải trí số Điền Quân Network (HTKD) nợ thuế 21,78 tỉ đồng. Tổng cộng, 3 công ty của Điền Quân nợ thuế đến 78,45 tỉ đồng.

Color Man là biệt danh của ông trùm truyền thông Đỗ Văn Bửu Điền. Color Man xuất thân là biên tập viên một đài truyền hình và từ khi thành lập công ty Điền Quân, Color Man tạo nên một đế chế truyền thông của riêng mình với nhiều chương trình truyền hình ăn khách như "Thách thức danh hài", "Giọng ải giọng ai", "Sàn đấu ca từ", "Thiên đường ẩm thực"...

Nhưng từ năm 2019, Điền Quân bỗng "lặn mất tăm", không còn gameshow mới, còn Color Man thì chuyển sang làm YouTuber, livestream bán hàng.

Tuy nhiên từ năm 2023 tới nay, nhóm công ty Điền Quân liên tục rơi vào danh sách nợ thuế và cũng ngừng sản xuất các chương trình giải trí. Trong một livestream, anh từng hé lộ lý do, thiếu tài chính để sản xuất chương trình. "Tui có ý tưởng chất lắm, nhưng không có tiền thì chịu". Từ "trùm truyền thông" đến việc bị nghi phá sản.

Mỗi hành động của Color Man đều khiến mọi người đặt dấu chấm hỏi

Ngoài ba công ty trên, ông Đỗ Văn Bửu Điền còn đứng tên đại diện nhiều công ty khác, nhưng trong số này có nhiều doanh nghiệp cơ quan thuế xác định trong trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, hoặc đã ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Cuối tháng 5-2025, ông Đỗ Văn Bửu Điền mới đăng ký thành lập thêm hai công ty khác là Công ty TNHH nước mát Sài Gòn và Little Giants Entertaiment Company Limited và cùng giữ vai trò Giám đốc…

Color Man có trở lại?

Dù vắng bóng trên truyền hình, Color Man vẫn nuôi hi vọng đưa Điền Quân trở lại. Anh bật mí muốn tái khởi động Thách thức danh hài nếu tìm được nhà tài trợ. "Chỉ cần 10 tỉ đồng, tui làm show ngon lành" - tự tin thế này, đúng chất "ông trùm" ngày nào. Fan thì mong anh sớm vượt khó, vì show của Điền Quân hồi đó đúng chuẩn giải trí "cả nhà đều xem được".

Thông tin Color Man xin làm bảo vệ khiến cõi mạng xôn xao một thời. Có người thấy tiếc có người nghi ngờ đây chỉ là màn kịch được dựng lên để câu view.

Nhất là sau chuyện "đi xin làm bảo vệ công ty bất động sản" thì cư dân mạng phát hiện Color Man cùng chủ tịch công ty có bữa tiệc cùng nhau ở nhà hàng sang trọng, tay bắt mặt mừng.

Một nhân công xin làm bảo vệ mà được ăn tiệc cùng chủ tịch công ty thì chắc chỉ có thể là Color Man.

Color Man giống như một "đầu bếp" điệu nghệ trong việc tạo content

Nhìn vào khoản nợ thuế lên đến gần 75 tỉ đồng, cư dân mạng ước tính lợi nhuận trước thuế của Điền Quân (Color Man) nằm ở mức 375 tỉ đồng. "Vậy là Color man rất giàu làm sao mà phá sản được?", cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi.

Những ngày gần đây, khán giả thấy kênh Youtube của Điền Quân hoạt động khá sôi động với nhiều video được post đều đặn mỗi ngày.