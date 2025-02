Nhờ giải hạn online, bị nữ thầy bói lừa hơn 1 tỉ đồng

Ngày 7-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai (SN 1988, ngụ phường An Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Thầy bói online" Trịnh Phương Mai tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn của bà Đ.T.T.O. (ngụ TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) tố giác bị một người phụ nữ ở TP Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng thông qua bói toán, trục vong, giải hạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 6-2, công an đã bắt giữ Trịnh Phương Mai.

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận đầu năm 2022, Mai sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Khoảng tháng 4-2024, bà Đ.T.T.O. đã vào bình luận và có nhờ Mai xem bói. Lợi dụng tâm lí nhẹ dạ, cả tin của bà O. Mai đã bịa ra các câu chuyện tâm linh không có thật nhằm thao túng tâm lý khiến bà O. lo sợ, phải làm các thủ tục giải hạn.

Thế nhưng sau khi làm lễ, để tiếp tục lấy tiền của nạn nhân, Trịnh Phương Mai đã đưa ra nhiều thông tin dọa dẫm khiến nạn nhân hoang mang lo lắng và tiếp tục chuyển tiền để làm lễ giải hạn.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2024 đến khi bị bắt, Trịnh Phương Mai đã dụ dỗ, buộc bà O. chuyển số tiền hơn 1 tỉ đồng để cúng giải hạn, giải bùa, giải vong.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, ai là nạn nhân của "thầy bói" Trịnh Phương Mai hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự theo số điện thoại 02373.858.252 để được giải quyết.