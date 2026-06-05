Nhớ mãi chuyến hải trình

Giữa trùng khơi mênh mông, với người lính đảo, cờ đỏ sao vàng chính là điểm tựa tinh thần, là hình ảnh của đất liền, của gia đình, đồng đội và nhân dân cả nước hướng về họ.

Tháng 12-2019, giữa mùa biển động, tàu HQ561 rẽ sóng đưa đoàn công tác vượt hàng trăm hải lý đến với quần đảo Trường Sa. Đây là lần thứ hai tôi có dịp đặt chân đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, sau chuyến đi đầu tiên vào năm 2015.

Chuyến hải trình kéo dài nhiều ngày trong thời điểm thời tiết khắc nghiệt nhất của năm. Biển động mạnh, sóng lớn trắng xóa xô nghiêng ngả con tàu. Thế nhưng, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt thay quân thường niên tràn trề tinh thần lạc quan. Những tiếng hát vang lên trong khoang tàu, nhiều câu chuyện đời lính biển được kể trong ánh đèn vàng giữa đêm đại dương khiến hành trình thêm đặc biệt.

Chào cờ trên đảo Đá Lớn A (Trường Sa). Ảnh: QUANG LIÊM

Ăn ở, sinh hoạt cùng các chiến sĩ, tôi càng hiểu rõ hơn cuộc sống của những người lính. Trong cuộc trò chuyện ngắn trên boong tàu đầy gió mặn, nhiều chiến sĩ chia sẻ rằng ở Trường Sa có ba thứ quý giá nhất là quân khí, nước ngọt và cờ Tổ quốc. Nghe điều ấy, tôi lặng người, bỗng hiểu giữa trùng khơi mênh mông nơi quanh năm sóng lớn, gió to, lá cờ đỏ sao vàng với những người lính đảo chính là điểm tựa tinh thần, là hình ảnh của đất liền, của gia đình, đồng đội và nhân dân cả nước luôn hướng về họ.

Trong chuyến công tác ấy, đại diện cho Báo Người Lao Động, tôi mang theo những lá cờ từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", một hợp phần của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do báo phát động, để trao tặng cán bộ, chiến sĩ và ngư dân. Những lá cờ đỏ thắm được nâng niu như món quà vô giá giữa đại dương xanh thẳm.

Đảo Tiên Nữ hiện ra giữa biển trời bao la với màu xanh cây phong ba, bàng vuông và những dãy nhà kiên cố của quân dân. Sóng biển liên tục dội vào chân đảo, từng cột nước trắng xóa ào lên. Nhưng trên hết, lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên cột mốc chủ quyền.

Đại diện Báo Người Lao Động, tác giả Quang Liêm trao cờ Tổ quốc tới cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ. Ảnh: NGỌC LINH

Đại úy Võ Mạnh Tuấn, Chỉ huy trưởng đảo Tiên Nữ thời điểm đó, đón đoàn công tác bằng cái siết tay đầy tình cảm. Khi nhận lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", nay là một trong bốn hợp phần của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", anh xúc động ôm thật chặt lá cờ vào ngực. Giữa tiếng gió rít và âm thanh sóng biển không ngừng vọng tới, đại úy Tuấn nói với tôi bằng giọng đầy tự hào: "Ở đây giữa biển trời, nơi sóng to gió lớn, có lá cờ Tổ quốc là như có đồng đội, đồng chí và Tổ quốc sau lưng". Câu nói giản dị ấy khiến tất cả thành viên đoàn công tác lặng đi.

Giữa nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính hải quân không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, và cờ đỏ sao vàng trở thành sợi dây kết nối giữa đất liền với biển đảo xa xôi. Đại úy Võ Mạnh Tuấn kể rằng đơn vị sẽ san sẻ những lá cờ Tổ quốc nhận được cho ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa. "Mỗi lá cờ là một cột mốc sống" - anh nhấn mạnh.

Rời Trường Sa sau chuyến công tác, hành trang trong tôi bên cạnh tư liệu nghề nghiệp là cảm xúc rất thiêng liêng…

Ở Trường Sa, tôi từng chứng kiến nhiều chiến sĩ cẩn thận gấp lá cờ sau những đợt gió mạnh gây sờn mép vải. Một người lính nói rằng dù điều kiện ngoài đảo khó khăn đến đâu, cột cờ vẫn luôn phải được giữ trang nghiêm nhất. Bởi với họ, nhìn lá cờ tung bay giữa biển trời cũng giống như nhìn thấy đất liền hiện diện.

Cờ bay trong mỗi trái tim Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Những năm qua, hình ảnh tàu cá của ngư dân Việt Nam với cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Biển Đông đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí bám biển. Lá cờ không chỉ giúp nhận diện tàu thuyền Việt Nam mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền quốc gia trên ngư trường truyền thống. Tại Trường Sa, tôi thức dậy từ rất sớm để ngắm bình minh trên đảo Tiên Nữ. Ở nơi của biển Việt Nam đón những ánh nắng đầu tiên này, cờ Tổ quốc phần phật tung bay. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ mãi, bởi đó không chỉ là vẻ đẹp của biển đảo quê hương mà còn là hình ảnh của lòng kiên cường, tinh thần bất khuất... Và, bất kỳ ai khi nhìn thấy màu cờ Tổ quốc trên đảo, trên tàu ngư dân cũng đinh ninh rằng nơi nào có cờ Tổ quốc, nơi đó là Việt Nam.



