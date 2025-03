Nhờ người phụ nữ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mất hơn 1 tỉ đồng

Ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Vân (SN 1971, trú tại tổ 23 phường Lào Cai, TP Lào Cai) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Lê Thị Vân. Ảnh: Cổng thông tin Công an Lào Cai

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2023 đến tháng 10-2024, Lê Thị Vân đã nhận số tiền hơn 1 tỉ đồng từ nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn xã Thống Nhất, TP Lào Cai để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất vườn, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm... sang đất thổ cư.

Tuy nhiên, đến hạn nhận giấy tờ như cam kết, Lê Thị Vân không đưa hay cung cấp cho các hộ dân được bất cứ một loại giấy tờ gì liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng của những thửa đất đã nhận tiền làm thủ tục, mặc dù các hộ dân đã nhiều lần yêu cầu và đề nghị nhưng người này chỉ hứa hẹn và không thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định Lê Thị Vân không có chức năng, nhiệm vụ, điều kiện để làm các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng vẫn nhận làm thủ tục chuyển đổi cho các hộ dân nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền của họ để trả tiêu xài cá nhân. Hành vi của Lê Thị Vân đã đủ cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng, điều tra.