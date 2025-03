Nhố nhăng, kệch cỡm...

Vụ tai nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hôm 1-3 với hình ảnh đoàn tàu ngã vào vách núi, nhiều đoạn ray bật lên rồi biến dạng khiến người xem chưa nguôi kinh hãi thì một vụ liên quan an toàn giao thông đường sắt khác nhấn thêm vào nỗi lo lắng lâu nay. Lần này, nỗi lo lắng đến từ con người.

Theo đó, chiều 12-3 ở tỉnh Vĩnh Phúc, khi đoàn tàu đang đang băng băng hướng về ga thì 2 phụ nữ lao lên chiếm không gian đường ray. Mặc tiếng còi đầy hốt hoảng, động tác kéo phanh gấp gáp như chạy đua với tử thần, họ vẫn thản nhiên... tạo dáng chụp ảnh!

Việc tạo dáng chụp ảnh của 2 phụ nữ này thể hiện sự nhố nhăng và thách thức pháp luật. Hành vi ấy không còn giới hạn trong mức độ coi thường an nguy chính mình nữa mà còn mang tính thách thức pháp luật, giễu cợt cảm xúc xã hội, coi thường an ninh đường sắt, an toàn của số đông.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc. Những cá nhân "coi trời bằng vung" này sẽ đối diện Nghị định 100/2019 quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; thậm chí là điều 318 Bộ Luật Hình sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nhìn rộng ra, những biểu hiện kệch cỡm và nguy hiểm của 2 phụ nữ nêu trên về mặt nào đó dường như phản ánh một hiện tượng xã hội hiện nay. Không ít kẻ say sưa danh tiếng ảo đã tự tạo "bão mạng xã hội" bằng sự gồng mình, vỗ ngực về những khả năng không hề có của bản thân hay những sản phẩm, câu chuyện mà kẻ đó muốn hướng tới.

Vì vậy, sự vào cuộc càng nhanh chóng, càng dứt khoát của cơ quan chức năng đối với những trường hợp tương tự là rất cần thiết.