Thể thao

Nhọc nhằn vượt ải Sporting, Arsenal vào bán kết Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Không ghi bàn trên sân nhà Emirates, Arsenal vẫn hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết Champions League khi cầm hòa Sporting 0-0, đi tiếp với tổng tỉ số 1-0.

Trở lại sân nhà sau chuỗi ba thất bại liên tiếp tại đấu trường quốc nội, Arsenal được kỳ vọng sẽ tạo ra màn trình diễn thuyết phục trước Sporting. Tuy nhiên, những gì "Pháo thủ" thể hiện lại khiến người hâm mộ không khỏi thấp thỏm.

Francisco Trincão suýt mở tỉ số cho Sporting

Đội bóng của HLV Mikel Arteta nhập cuộc khá chủ động, nhưng thế trận nhanh chóng chùng xuống khi Sporting dần bắt nhịp. Phút 18, Francisco Trincão có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, song cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành. Không lâu sau, Pedro Gonçalves tiếp tục thử vận may từ góc hẹp nhưng không thành công.

Pha dứt điểm của Geny Catamo khiến cầu trường Emirates thót tim

Sức ép từ đội khách khiến bầu không khí tại Emirates trở nên căng thẳng. Hai phút trước giờ nghỉ, Geny Catamo khiến khán giả chủ nhà thót tim với cú vô-lê đưa bóng dội mép ngoài cột dọc trong tình huống thủ môn David Raya đã bị đánh bại. 

Bên phía Arsenal, cơ hội đáng kể nhất lại đến từ Eberechi Eze, nhưng cú sút xa của anh không đủ chính xác lẫn sức mạnh.

Eberechi Eze là mũi tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà

Bước sang hiệp hai, Sporting tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm. Max Araújo suýt mở tỉ số với cú sút đi sạt cột dọc. Trước thế trận bế tắc, HLV Mikel Arteta buộc phải điều chỉnh nhân sự khi tung Kai Havertz vào sân thay Viktor Gyokeres. Sự thay đổi này phần nào mang lại sinh khí mới cho hàng công Arsenal.

Màn đua tốc độ của hai thủ quân Declan Rice và Morten Hjulmand

Ngay sau đó, Noni Madueke có pha bứt tốc xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm trong tư thế mất thăng bằng chỉ tìm đến mép lưới ngoài. Trong khi đó, sự nóng nảy bắt đầu xuất hiện, khi Arteta phải nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài. Những phút cuối, Arsenal gia tăng sức ép khi Sporting có dấu hiệu xuống sức. Cơ hội rõ rệt nhất đến từ pha đánh đầu của Leandro Trossard, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc sau quả phạt góc của Max Dowman.

Arsenal chờ đối đầu Atletico Madrid tại bán kết

Dù không thể ghi bàn, Arsenal vẫn hoàn thành nhiệm vụ với trận hòa không bàn thắng. Giữ sạch lưới trận thứ tám tại Champions League mùa này, "Pháo thủ" có cơ sở để tự tin hướng đến thử thách lớn hơn mang tên Atlético Madrid ở bán kết. Trong khi đó, Sporting tiếp tục lỡ hẹn với cột mốc lịch sử khi chưa thể có lần đầu góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất giải đấu.

Arsenal tăng tốc đua vô địch

Arsenal tăng tốc đua vô địch

Tiếp đón Bournemouth ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, Arsenal đứng trước cơ hội tăng tốc cuộc đua vô địch dù đối thủ của họ được xem là đội bóng khó chịu nhất giải

Arsenal giúp bóng đá Anh đoạt suất thứ 5 dự Champions League

(NLĐO) - Chiến thắng của Arsenal trước Sporting Lisbon, giúp Ngoại hạng Anh bảo toàn 5 suất tham dự đấu trường châu Âu mùa tới.

Kai Havertz tỏa sáng phút bù giờ, Arsenal rộng cửa vào bán kết Champions League

(NLĐO) – Pha lập công phút bù giờ của Kai Havertz giúp Arsenal giành chiến thắng 1-0 trên sân Sporting, tạo lợi thế trước trận lượt về tứ kết Champions League.

