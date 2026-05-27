Nhóm "Bộ tứ" tăng cường hợp tác giám sát hàng hải

Bộ trưởng Ngoại giao các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc (nhóm "Bộ tứ") hôm 26-5 công bố các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, cơ sở hạ tầng cảng biển và năng lượng nhằm tăng cường hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương theo sau cuộc họp ở thủ đô New Delhi - Ấn Độ. Đáng chú ý là sáng kiến tận dụng năng lực giám sát hàng hải của từng quốc gia trong nhóm "Bộ tứ" nhằm tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực, bảo đảm an ninh các tuyến thương mại toàn cầu trọng yếu, theo dõi hoạt động vận tải thương mại và đối phó các hành vi cưỡng ép trong một khu vực chiếm khoảng 60% thương mại hàng hải toàn cầu.

Theo trang Bloomberg, cuộc họp diễn ra giữa lúc Iran đang thảo luận về việc thiết lập một hệ thống thu phí thường trực, qua đó chính thức hóa quyền kiểm soát đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong nhận định khu vực đang đối mặt "áp lực kinh tế nghiêm trọng", đồng thời khẳng định bà phản đối mọi đề xuất thu phí.

Từ trái qua phải: Bộ trưởng Ngoại giao các nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ tại cuộc họp báo sau hội nghị ở thủ đô New Delhi hôm 26-5. Ảnh: AP

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc đàm phán một thỏa thuận với Iran có thể "mất vài ngày", qua đó giảm bớt hy vọng về việc xung đột sớm chấm dứt. Thông tin này được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích mà Washington mô tả là mang tính phòng vệ ở miền Nam Iran hôm 25-5. Cho biết cuộc tấn công này nhằm vào những mục tiêu bao gồm các tàu đang tìm cách đặt thủy lôi và các bệ phóng tên lửa, ông Rubio nói thêm rằng eo biển Hormuz phải được mở "bằng cách này hay cách khác". Theo AP, vụ tấn công diễn ra trong ngày Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf và Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi của Iran đến Qatar để tham gia các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ.



