Pháp luật

Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công con nợ

Uyên Châu

(NLĐO)-Đi đòi nợ số tiền hơn 100 triệu đồng, nhóm của Cường đã dùng hung khí tấn công con nợ

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (38 tuổi, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nhóm đối tượng hành hung con nợ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường chuẩn bị tấn công nạn nhân bằng bình xịt hơi cay

Trước đó, ông Đ.H.H. (54 tuổi, xã Phú Nghĩa) có nợ Nguyễn Thanh Nam số tiền 120 triệu đồng. Để đòi nợ, Nam đã rủ Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Mạnh Cường cùng lên xã Phú Nghĩa gặp ông Đ.H.H.

Ngày 13-2, nhóm đối tượng gồm Nam, Bình và Cường cùng đến nhà một người quen của ông Đ.H.H. tại thôn Cây Da để nói chuyện giải quyết tiền bạc. Trong quá trình trao đổi, các đối tượng đã có hành vi mất kiểm soát, dùng tay chân tấn công ông Đ.H.H.

Tiếp đó, Nguyễn Mạnh Cường còn chạy ra ô tô lấy bình xịt hơi cay quay lại đánh vào vùng đầu nạn nhân, khiến tình hình trở nên hỗn loạn và nguy hiểm.

Chưa dừng lại, khi nạn nhân chống trả, nhóm đối tượng tiếp tục chạy ra ngoài sân. Tại đây, Nguyễn Văn Bình đã rút một khẩu súng (sau giám định xác định là công cụ hỗ trợ) bắn một phát về phía nạn nhân rồi nhanh chóng cùng cả nhóm lên ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trong quá trình truy xét, lực lượng Công an xã Phú Nghĩa đã kịp thời phối hợp khống chế Nguyễn Mạnh Cường khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát, đưa về trụ sở làm việc. Hiện nay, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Thanh Nam đang bỏ trốn.

Nhóm đối tượng hành hung con nợ - Ảnh 2.

Bình đã rút một khẩu súng (sau giám định xác định là công cụ hỗ trợ) bắn một phát về phía nạn nhân

Nhóm đối tượng hành hung con nợ - Ảnh 3.

Đối tượng Cường bị bắt giữ

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo mọi tranh chấp về tiền bạc, dân sự cần được giải quyết thông qua con đường pháp luật, tuyệt đối không được tụ tập, sử dụng bạo lực hoặc hung khí để xử lý mâu thuẫn.

Đồng thời, người dân không được tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, bình xịt hơi cay, súng tự chế hoặc những vật dụng có khả năng gây sát thương. Việc sử dụng, mang theo hoặc dùng các loại công cụ này để đe dọa, tấn công người khác không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội mà còn có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bình tĩnh xử lý các tình huống phát sinh, kịp thời báo cho cơ quan công an khi xảy ra mâu thuẫn, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.


    Thông báo