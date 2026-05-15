Nhóm đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhóm đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một nhóm đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 15-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.

- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện có đối tượng mua bán, trao đổi các văn bằng, chứng chỉ giả nhằm trục lợi, xâm phạm đến quyền lợi của các cơ quan, tổ chức.

Tiến hành xác minh, đến ngày 20-4-2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an các địa phương Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), triệu tập các đối tượng liên quan để tiến hành điều tra và đấu tranh, làm rõ 3 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Lê Thế Hải (SN 1989), Lê Thế Bẩy (SN 1985) cùng trú tại thôn Tiền Châu, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh (SN 1998) trú tại Tổ dân phố Đông Ngạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Trong đó, Lê Thế Hải và Lê Thế Bẩy là 2 đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu.

Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, các đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bẩy làm hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ giả, sau đó giao cho khách hàng với mức giá từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Đáng chú ý, Lê Thế Hải đã có 1 tiền án về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho cơ quan công an trong xác minh.

- Ảnh 2.

Các tang vật liên quan của vụ án. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy pho to, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực (tự chế)… cùng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng ngàn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức, gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, 15 sở giáo dục, 30 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, 2 cục, viện trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 trung tâm ngoại ngữ, tin học và 6 UBND phường, xã. Số tiền thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can trên về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hiện, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ án liên hệ với điều tra viên Vũ Xuân Thắng của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0963.791.555.

Tin liên quan

Đóng dấu giả vào tay với giá 500.000 đồng/người để “thông chốt” kiểm dịch Covid-19

Đóng dấu giả vào tay với giá 500.000 đồng/người để “thông chốt” kiểm dịch Covid-19

(NLĐO)- Hai đối tượng người Hải Phòng sử dụng con dấu giả khắc chữ "Chung tay chống dịch" đóng vào tay của người không đủ điều kiện vào tỉnh Quảng Ninh với mức giá 500.000 đồng/người để qua chốt kiểm soát.

Vĩnh Long: Khởi tố kẻ làm 37 con dấu giả

(NLĐ)- Ngày 6- 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Lê Văn Liệt (SN 1969), ngụ ở đường Phạm Thái Bường, phường 4, thị xã Vĩnh Long (Vĩnh Long), với tội danh sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa cho ô tô và mô tô có nguồn gốc bất hợp pháp.

Giám đốc Phan Thị Yên Phương có 26 con dấu giả

(NLĐ)- Tại Cơ quan Điều tra Công an TPHCM, ngày 17-2, Phan Thị Yên Phương, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú, đã ký tên vào biên bản xác nhận tang vật công an thu giữ tại nơi khám xét là của mình.

cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa công an tỉnh công nghệ cao bằng giả tỉnh Bắc Ninh công an TP.Hà Nội dấu giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo