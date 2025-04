Nhóm đối tượng làm giả hồ sơ giúp bác sĩ Trung Quốc hành nghề khắp nước

Ngày 1-4, TAND TP Đà Nẵng xét xử các bị cáo Lin Chao Yang (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc), Phạm Thị Quỳnh Hoa (SN 1982), Trần Thị Ngọc Bích (SN 1986, cùng trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng), Bạch Thị Thanh (SN 1995, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Nhóm bị cáo trước tòa

Năm 2017, xuất phát từ mối quan hệ quen biết từ trước, Lin Chao Yang và Wu Jin Biao (quốc tịch Trung Quốc) cùng hợp tác đầu tư vào chuỗi 5 phòng khám đa khoa mở tại các tỉnh, thành trên cả nước gồm: Phòng khám Đa khoa Hữu Nghị (TP Đà Nẵng); Phòng khám Đa khoa Hồng Phát (TP Hải Phòng); Phòng khám Đa khoa Trường Hải (tỉnh Hải Dương); Phòng khám Đa khoa Lê (Nghệ An) và Phòng khám Đa khoa Thái Dương (Đồng Nai).

Mỗi phòng khám, Lin Chao Yang và Wu Jin Biao góp số vốn từ 30 – 70% tổng chi phí đầu tư.

5 phòng khám đa khoa nói trên đều đăng ký kinh doanh và do người Việt Nam làm đại diện pháp luật nhưng chỉ đứng tên trên danh nghĩa, không được can thiệp vào việc kinh doanh. Còn lại mọi quyết định về nhân sự, kinh doanh của phòng khám đều do Lin Chao Yang chỉ đạo.

Trong hoạt động của chuỗi phòng khám, Lin Chao Yang có vai trò phụ trách chung, trực tiếp điều hành Phòng khám đa khoa Hồng Phát và thường xuyên có mặt tại đây.

Wu Jin Biao trực tiếp điều hành Phòng khám đa khoa Hữu Nghị và Phòng khám đa khoa Lê Lợi.

Phạm Thị Quỳnh Hoa là trợ lý của Lin Chao Yang, có vai trò chỉ đạo các nhân viên hành chính - nhân sự tại các phòng khám. Trần Thị Ngọc Bích là nhân viên hành chính - nhân sự tại Phòng khám đa khoa Hồng Phát.

Bích có trách nhiệm xin cấp đăng ký hành nghề cho các bác sĩ Trung Quốc tại Phòng khám đa khoa Hồng Phát.

Đồng thời, theo chỉ đạo của Phạm Thị Quỳnh Hoa, Bích có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ cho Bạch Thị Thanh các giấy tờ thủ tục xin cấp đăng ký hành nghề cho các bác sĩ Trung Quốc tại Phòng khám đa khoa Hữu Nghị.

Nhóm bị cáo bị tuyên phạt tù vì tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức

Bạch Thị Thanh là nhân viên hành chính - nhân sự tại Phòng khám đa khoa Hữu Nghị, có trách nhiệm xin cấp đăng ký hành nghề cho các bác sĩ Trung Quốc. Đồng thời Thanh còn phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự.

Xuất phát quy định của Luật khám chữa bệnh năm 2009, bác sĩ nước ngoài phải đáp ứng điều kiện về ngôn ngữ thì mới đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam. Theo đó, bác sĩ nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch.

Đồng thời, căn cứ vào Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Khi bác sĩ nước ngoài đăng ký sử dụng tiếng Trung để khám bệnh, chữa bệnh thì hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của người này phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung của người phiên dịch…

Sau khi thành lập các doanh nghiệp và đăng ký hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực khám chữa bệnh, Lin Chao Yang và Wu Jin Biao trực tiếp tuyển dụng nhân sự là các bác sĩ người Trung Quốc và các phiên dịch viên người Việt Nam.

Tại thời điểm tuyển dụng ban đầu, Lin Chao Yang và Wu Jin Biao biết rõ nhiều bác sĩ người Trung Quốc chưa có chứng chỉ hành nghề và chưa được cấp đăng ký hành nghề.

Đối với các phiên dịch viên người Việt Nam, chỉ cần biết tiếng Trung là có thể tham gia ứng tuyển làm việc tại chuỗi phòng khám. Lin Chao Yang và Wu Jin Biao đều biết rõ những người này không có Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung trong khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, xuất phát từ động cơ vụ lợi, muốn nhanh chóng vận hành chuỗi phòng khám nên khoảng tháng 6-2018, Wu Jin Biao đã đề xuất với Lin Chao Yang việc đặt làm giả các Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung trong khám bệnh, chữa bệnh cho các phiên dịch viên người Việt Nam.

Sau đó, Lin Chao Yang đồng ý với Wu Jin Biao về việc đặt làm các Giấy chứng nhận này. Các phiên dịch viên đã được tuyển dụng chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và ảnh thẻ, còn lại Wu Jin Biao sẽ trực tiếp liên hệ với một người Việt Nam tên gọi là “Lập" để đặt làm giả.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2019, Ling Chao Yang và Wu Jin Biao đã thống nhất đặt làm giả 16 giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung trong khám chữa bệnh của các cá nhân làm việc tại các phòng khám đa khoa Hữu Nghị và Hồng Phát và chỉ đạo nhân viên Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trần Thị Ngọc Bích và Bạch Thị Thanh sử dụng các giấy này để nộp vào cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn tất thủ tục đăng ký khám chữa bệnh cho các bác sĩ người Trung Quốc.

Dù biết rõ các giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung trong khám chữa bệnh của các cá nhân làm việc tại phòng khám đa khoa Hữu Nghị và Hồng Phát được đặt làm giả nhưng dưới sự chỉ đạo của Ling Chao Yang và Wu Jin Biao, Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trần Thị Ngọc Bích và Bạch Thị Thanh đã nhiều lần sử dụng các giấy này gửi đến Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hải Phòng, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng để đăng ký và hoàn tất các thủ tục cho các bác sĩ người Trung Quốc được khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Hữu Nghị tại Đà Nẵng và Phòng khám Đa khoa Hồng Phát tại Hải Phòng.

Trong vụ án này Wu Jin Biao đã rời khỏi Việt Nam và Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Tại tòa, Lin Chao Yang quanh co chối tội, các bị cáo Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trần Thị Ngọc Bích và Bạch Thị Thanh thành khẩn khai báo, hối hận với hành vi của mình.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bị cáo Lin Chao Yang mức án 3 năm tù; Phạm Thị Quỳnh Hoa mức án 2 năm 6 tháng tù; Trần Thị Ngọc Bích 1 năm 6 tháng tù; riêng bị cáo Bạch Thị Thanh mức án 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.