Chiều 24-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (30 tuổi), Phạm Trường Vũ (20 tuổi) và Y Bi Mlô (32 tuổi) để điều tra về hành vi chăn dắt, bắt giữ, tra tấn nữ nhân viên quán karaoke.

Ba đối tượng chăn dắt, tra tấn nữ nhân viên nếu "không nghe lời"

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6-2025, chị D. (25 tuổi) xin làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài việc rót bia, bấm bài hát cho khách, chị D. và các nhân viên khác bị Hải ép phải cho khách sờ soạng, đụng chạm cơ thể.

Do đó, chị D. và các nhân viên phản ứng. Những lần như vậy, sau khi tan làm, Hải không cho nhân viên về phòng trọ mà đưa về nhà trọ của mình để đánh đập, chửi bới và đe dọa.

Tối 15-10, sau khi không liên lạc được với chị D., Hải đã cùng Vũ và Y Bi đi tìm.

Khi gặp chị D., Vũ dùng bình xịt hơi cay vào mặt, đánh đập rồi kéo nạn nhân lên ô tô đưa về nhà trọ.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục đánh đập, dùng xích sắt trói chân chị D.

Sau khi được nhóm này thả về, chị D. đã đến công an trình báo.