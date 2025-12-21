Nhóm học sinh đánh người vô gia cư ở Huế: Trách nhiệm đến đâu?

Công an phường Phú Xuân, TP Huế đang xử lý nhóm thiếu niên xúc phạm, đánh người vô gia cư.

Hình ảnh nhóm thiếu niên đánh người vô gia cư.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hai clip ghi lại cảnh nhóm người trẻ (được cho là học sinh lớp 9) xông vào đánh đập một người đàn ông là người vô gia cư, có dấu hiệu say rượu ở phường Phú Xuân.

Trong clip, nhóm người đã dùng cành cây, cán chổi liên tục đánh vào người đàn ông. Dù nằm co ro trong chăn, liên tục kêu đau và xin tha nhưng người này vẫn bị lôi ra, bị đánh mạnh vào mông, đùi, lưng, tay bằng cán chổi. Đáng chú ý, nhóm buộc người đàn ông phải thề "không được uống rượu" và thay nhau nhổ nước bọt lên người này.

Có thể xử lý dù là học sinh

"Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự và nhân phẩm của con người. Bởi các hành động cho thấy là sự cố ý, thể hiện rõ tính chất bạo lực, dù nạn nhân là người lớn tuổi vô gia cư" - luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, nói.

Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, nếu xác định nhóm thiếu niên đánh người là học sinh lớp 9 (14 tuổi), căn cứ khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, thì "Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý".

Theo đó, dù kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân trên 11%, hoặc dưới 11% nhưng hành vi được thực hiện trong các tình tiết định khung như mang tính chất côn đồ, hành hung đối với người già hoặc người không có khả năng tự vệ, thì vẫn đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật Hình sự. Đây là một trong các tội danh được Bộ luật Hình sự xác định là tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi cố ý.

Nếu cơ quan chức năng xác định chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, nhóm thiếu niên vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo đó, căn cứ khoản 2 điều 90 và khoản 3 điều 92 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm nghiêm trọng do cố ý có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc các biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định.

Bên cạnh đó, cha mẹ các em cũng có trách nhiệm bồi thường cho người chưa thành niên theo quy định.