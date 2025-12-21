HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Nhóm học sinh đánh người vô gia cư ở Huế: Trách nhiệm đến đâu?

Đông Hoa

(NLĐO) - Nhóm học sinh lớp 9 ở TP Huế đã đánh, xúc phạm một người đàn ông vô gia cư.

Công an phường Phú Xuân, TP Huế đang xử lý nhóm thiếu niên xúc phạm, đánh người vô gia cư.

Tai nạn nghiêm trọng khiến 2 thiếu niên ở TPHCM tử vong - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm thiếu niên đánh người vô gia cư.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hai clip ghi lại cảnh nhóm người trẻ (được cho là học sinh lớp 9) xông vào đánh đập một người đàn ông là người vô gia cư, có dấu hiệu say rượu ở phường Phú Xuân.

Trong clip, nhóm người đã dùng cành cây, cán chổi liên tục đánh vào người đàn ông. Dù nằm co ro trong chăn, liên tục kêu đau và xin tha nhưng người này vẫn bị lôi ra, bị đánh mạnh vào mông, đùi, lưng, tay bằng cán chổi. Đáng chú ý, nhóm buộc người đàn ông phải thề "không được uống rượu" và thay nhau nhổ nước bọt lên người này.

Có thể xử lý dù là học sinh

"Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự và nhân phẩm của con người. Bởi các hành động cho thấy là sự cố ý, thể hiện rõ tính chất bạo lực, dù nạn nhân là người lớn tuổi vô gia cư" - luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, nói.

Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, nếu xác định nhóm thiếu niên đánh người là học sinh lớp 9 (14 tuổi), căn cứ khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, thì "Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý".

Theo đó, dù kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân trên 11%, hoặc dưới 11% nhưng hành vi được thực hiện trong các tình tiết định khung như mang tính chất côn đồ, hành hung đối với người già hoặc người không có khả năng tự vệ, thì vẫn đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật Hình sự. Đây là một trong các tội danh được Bộ luật Hình sự xác định là tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi cố ý.

Nếu cơ quan chức năng xác định chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, nhóm thiếu niên vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo đó, căn cứ khoản 2 điều 90 và khoản 3 điều 92 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm nghiêm trọng do cố ý có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc các biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định.

Bên cạnh đó, cha mẹ các em cũng có trách nhiệm bồi thường cho người chưa thành niên theo quy định.

Tin liên quan

Xót thương ca sĩ Kim Ngân nổi danh một thời giờ lang thang, vô gia cư

Xót thương ca sĩ Kim Ngân nổi danh một thời giờ lang thang, vô gia cư

(NLĐO) - Thương xót hoàn cảnh nữ ca sĩ Kim Ngân nổi danh một thời giờ lang thang, vô gia cư, thông qua nghệ sĩ hài Thúy Nga, nhiều khán giả đã gửi tiền hỗ trợ bà.

"Tết ấm cho người vô gia cư" tại Hà Nội

(NLĐO)- Hàng chục phần quà Tết của chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" do Báo Người Lao Động khởi xướng và thực hiện đã đến với những người vô gia cư sống tạm bợ trên các vỉa hè Hà Nội.

Trao 500 phần quà cho người vô gia cư

Sáng 9-2, đại diện Báo người Lao Động Ông Bùi Thanh Liêm – Phó Tổng Biên tập đã đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trao 270 phần quà (gồm bánh chưng và giò chả)

TP Huế Vô gia cư học sinh lớp 9
