Nhóm Mắt Ngọc "cháy" hết mình với đêm nhạc chiến sĩ

Nhóm Mắt Ngọc vẫn trẻ trung, phong độ, luôn được khán giả yêu mến

Tối 19-12, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện Nhà Bè đã tổ chức thành công chương trình "Nghệ thuật truyền thống tổng hợp", nhằm chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2024). Hàng trăm chiến sĩ và người dân đã hòa mình với những ca khúc, nhịp điệu hào hùng, vui nhộn, nhất là cổ vũ nồng nhiệt nhóm hát Mắt Ngọc và các ca sĩ tham gia.

Liên khúc “Chiến sĩ Việt Nam” - “Tiến bước dưới quân kỳ” - “Vì nhân dân quên mình” (sáng tác Văn Cao, Doãn Nho, Đoàn Quang Khải)

Sau 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đội quân nhỏ bé, trang bị thô sơ đã trở thành quân đội hùng mạnh, cùng nhân dân trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, làm những chiến thắng huy hoàng, những chiến công oanh liệt.

Đây chính là nguồn cảm hứng bất tận để hình thành nên nhiều tác phẩm quen thuộc, gắn liền với lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam: "Chiến sĩ Việt Nam" - "Tiến bước dưới quân kỳ" - "Vì nhân dân quên mình" (sáng tác Văn Cao, Doãn Nho, Đoàn Quang Khải), "Hát về anh" của nhạc sĩ NSND Thế Hiển, "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" sáng tác bởi Trần Khiết Tường…

Những tiết mục văn nghệ được thể hiện trẻ trung, thu hút khán giả

Đêm nhạc đã giới thiệu các sáng tác: "Thành phố từng ngày đổi mới", "Thành phố mãi trong lòng ta", "Thành phố trẻ", "Đêm đô thị", "Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ"... được thể hiện qua giọng ca của các ca sĩ: Quốc Anh, Minh Phượng, Khánh Linh, Đình Khải, Hồng Ngọc, Đông Triều, Á quân Duyên dáng Bolero 2019 Trương Bảo Như…

Đặc biệt, nhóm Mắt Ngọc cùng ca sĩ Đông Quân đem đến sự trẻ trung, năng động với bản phối lại kết hợp EDM trong các ca khúc tạo hiện tượng trong thời gian qua: "Thanh xuân của chúng ta" (sáng tác Châu Đăng Khoa), "Đi giữa trời rực rỡ (sáng tác Ngô Lan Hương) và "Một vòng Việt Nam" (sáng tác Đông Thiên Đức).

Á quân The Voice 2019 Lê Xuân Nghi đã thể hiện ca khúc "I will be a star" do chính cô sáng tác. Ca khúc kêu gọi tuổi trẻ hãy cố gắng chinh phục ước mơ và đừng bỏ cuộc.

Ông Đỗ Minh Toàn, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện Nhà Bè, cho biết điểm nhấn của chương trình là tạo ra không gian nghệ thuật tổng hợp với các tiết mục biểu diễn truyền thống và hài kịch của nhóm hài Tùng Linh và ảo thuật gia Minh Quang.

"Những chương trình văn nghệ đi vào quần chúng được tổ chức ở các huyện ngoại thành thật sự rất thiết thực trong cuộc sống hôm nay. Đặc biệt là đối với những người dân ở ngoại thành, đây là dịp để họ giao lưu, gặp gỡ văn nghệ sĩ và sinh hoạt văn hoá. Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức theo quý trong thời gian tới" - ông Đỗ Minh Toàn cho biết.