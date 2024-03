Nhóm nam nữ mở tiệc ma túy trong villa ven biển Đà Nẵng

(NLĐO) – Cùng với tạm giữ hình sự 4 đối tượng, cơ quan công an triệu tập 62 thanh niên sử dụng ma túy liên quan đến "bữa tiệc" ma túy do Võ Hoàng Phi tổ chức tại vũ trường New Phương Đông ở Đà Nẵng.