Nhóm nhạc ngôi sao có "sớm nở tối tàn"?

Nhóm nhạc "lạ mà quen" nở rộ khiến showbiz Việt thêm xôm tụ song cũng mang đến nhiều sự e ngại.

Khi nghệ sĩ ngôi sao bắt tay

Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng - những giọng ca đã có vị trí trên thị trường nhạc Việt - bỗng dưng kết hợp thành nhóm "Ngũ Hổ Tướng". Tên gọi "Ngũ Hổ Tướng" do Ưng Hoàng Phúc gợi ý, mang nhiều ý nghĩa: "Ngũ" đại diện cho 5 cá tính riêng biệt nhưng khi gắn kết lại thì bổ trợ, nâng đỡ nhau; đồng thời giúp liên tưởng đến "ngũ hành vũ trụ" cùng tinh thần đoàn kết...

Thế nhưng, "Ngũ Hổ Tướng" được mạng xã hội tin là một trong những nhóm nhạc có tuổi thọ ngắn nhất thế giới với... 24 giờ tồn tại. Bởi lẽ, sản phẩm ra mắt của nhóm quảng bá cho một đơn vị nhạy cảm và bị cơ quan chức năng phạt nặng.

Đến nay, "Ngũ Hổ Tướng" vẫn chưa lên tiếng đề cập tương lai của nhóm. Vừa ra mắt đã gặp sự cố, "Ngũ Hổ Tướng" là một nhóm nhạc tiêu biểu của xu hướng "ngôi sao bắt tay thành nhóm" đang rất thịnh hành trong bối cảnh gameshow và concert đang lấn lướt.

Nếu "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" tạo nên các nhóm như "LUNAS" (gồm 5 "chị đẹp") và "Vibe Queens" (2 thành viên) thì "Anh trai vượt ngàn chông gai" cũng giúp hình thành hàng loạt nhóm nhạc được yêu thích, như "B.O.F" (gồm 5 nghệ sĩ) hay "Sx7" (2 người). Với "Anh trai say hi", nhóm Mopius (4 nghệ sĩ) được hình thành sau khi họ tham gia show này. Thậm chí, nhiều nhóm nhạc khác còn được thành lập ngay khi chương trình đang diễn ra, như "Chín Muồi", "Mứt Gừng", "Nhà Trẻ", "Xương Rồng", "Cá Lớn"...

Các nhóm nhạc này có lượng người hâm mộ (fan) đông đảo, vì vậy họ thường tổ chức fan meeting định kỳ với sự tham dự của hàng ngàn khán giả. Điều đáng nói là fan meeting được bán vé và luôn ở tình trạng "cháy vé" khi vừa mở bán. Đây không phải là hiện tượng "phông bạt" phục vụ mục đích quảng bá, bởi nơi tổ chức fan meeting luôn đặc kín khán giả, những chủ đề fan meeting cũng được bàn luận rôm rả trên nhiều diễn đàn.

Trong khi đó, không bước ra từ các cuộc thi, nhóm "Slaydies" do một công ty chuyên tổ chức, đào tạo và quản lý hoa hậu quản lý. "Slaydies" quy tụ 4 thành viên là hoa hậu, á hậu. Thành viên đầu tiên được giới thiệu là á hậu Ngọc Hằng, đảm nhận vai trò trưởng nhóm với nghệ danh Hera Ngọc Hằng.

Nhóm nhạc “Chín Muồi” đang nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả. Ảnh: THIÊN MINH

"Tồn tại được lúc nào hay lúc đó"

Từ hiệu ứng của các gameshow cùng lượng người hâm mộ sẵn có của từng thành viên, hầu hết các nhóm nhạc đều tạo nên sức hút. Nhiều sản phẩm "chào sân" của họ đã đạt được thành quả ấn tượng.

Chẳng hạn, MV "Moonlight" của Lunas từng lên top 1 trending YouTube; "Làn ưu tiên" của Mopius đạt hơn 15 triệu lượt xem sau 5 tháng. Nhóm B.O.F cũng để lại dấu ấn với các sản phẩm "Tết đỉnh nóc", "No Fair". Nhiều nhóm còn tổ chức hoạt động biểu diễn trực tiếp và giao lưu với người hâm mộ, góp phần tăng độ nhận diện và kết nối với khán giả.

Mỗi nhóm nhạc cũng xây dựng một phong cách khác biệt dựa vào ưu thế sẵn có của bản thân. Trong khi nhóm "LUNAS" hiện đại, trẻ trung thì nhóm "Vibe Queens" hướng tới hình ảnh cháy bỏng, rung cảm với âm nhạc. Lưu Hương Giang (thành viên Vibe Queens) cho biết nhóm sẽ không theo đuổi một dòng nhạc cụ thể mà thử sức với đủ thể loại, phá bỏ mọi giới hạn để tìm kiếm sự bất ngờ và thăng hoa trong nghệ thuật.

Việc ra đời của những nhóm nhạc gồm toàn ngôi sao trong thời gian gần đây khiến người hâm mộ bất ngờ lẫn thích thú. Vì đã quá quen với hình ảnh, tài năng của mỗi nghệ sĩ nên công chúng không khỏi tò mò. Họ muốn biết khi kết hợp với nhau, các ngôi sao sẽ làm nên điều gì hấp dẫn hay "độc lạ". Họ cũng muốn biết các ngôi sao sẽ làm thế nào hòa hợp được những tính cách, sở trường cá nhân để thăng hoa...

Theo những nghệ sĩ trong cuộc, sau nhiều năm dài hoạt động nghệ thuật, họ mong muốn đổi mới, hoàn thiện bản thân. Tương tác với nghệ sĩ khác trong nhóm, họ sẽ có cơ hội học hỏi nhiều điều bổ ích để tự hoàn thiện, mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn.

Khác với nhóm nhạc sở hữu toàn thành viên mới toanh, nhóm nhạc ngôi sao dễ dàng nhận được sự chú ý của khán giả và duy trì sẵn lượng người hâm mộ riêng, ủng hộ chặng đường mới của thần tượng. Tuy vậy, sự kết hợp này vẫn khiến nhiều người e ngại, rằng nó xuất phát từ những giờ phút ngẫu hứng của nghệ sĩ. Bỏi lẽ, mỗi thành viên vốn đã tạo dựng được tên tuổi nên hoạt động nghệ thuật cá nhân của họ khá bận rộn, khó toàn tâm toàn ý cho nhóm nhạc mới.

Thực tế cho thấy nhiều nhóm nhạc vẫn chỉ là cái tên, còn hoạt động thì chưa thực sự chuyên tâm bởi mỗi cá nhân đều bận rộn với lịch trình riêng. Chưa kể, sự tham gia của các gương mặt "ngoại đạo" trong một nhóm nhạc có thể ban đầu được ủng hộ vì diện mạo xinh xắn hay ngoại hình bắt mắt nhưng không phải là nền tảng để có thể đi đường dài.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho rằng một nhóm nhạc thường "tồn tại được lúc nào hay lúc đó" bởi duy trì hoạt động lâu dài là không dễ. "Khó khăn trước tiên là vấn đề cát sê. Tiền cát sê cho nhóm thường cao vì quy tụ nhiều nghệ sĩ, trong khi các đơn vị tổ chức phải tính toán kỹ về ngân sách. Thị trường âm nhạc Việt Nam cũng chưa đủ mạnh để một nhóm nhạc có thể hoạt động đều đặn như nghệ sĩ solo" - anh phân tích.

Đề cập chuyện cát sê, nhiều nhóm nhạc khẳng định "sẽ hạ giá thù lao để được xuất hiện cùng nhau". Thế nhưng, điều này khó khả thi nếu bản thân mỗi thành viên của nhóm đắt sô và được trả cát sê cao.

"Khán giả có thể sẵn sàng đón nhận nhóm nhạc nhưng phía nhà tổ chức sẽ đắn đo, nhất là trong lúc kinh tế còn khá khó khăn. Ngoài ra, việc tập hợp nhiều ngôi sao trong một nhóm nhạc còn khiến việc thống nhất lịch trình, đưa ra định hướng chung rất khó khăn" - nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhìn nhận.

Sự tan rã của 2 nhóm nhạc kỳ cựu "Cá Hồi Hoang" và "Ngọt" năm 2024 để lại nhiều nuối tiếc, song cũng cho thấy mô hình này không dễ duy trì lâu dài. Do vậy, nhóm nhạc vẫn được xem là "của hiếm" trong làng giải trí. Dù nhóm nhạc đang trong xu hướng nở rộ song giới chuyên môn cho rằng sẽ không bất ngờ nếu họ "sớm nở tối tàn". Bởi lẽ, hầu hết các nhóm nhạc chủ yếu được hình thành từ cảm hứng nhất thời, với ý muốn quảng bá ngắn hạn cho mỗi cá nhân.



