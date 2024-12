Nhóm "quái xế" mang theo dao phóng lợn, gây thương tích cho người đi đường

Ngày 8-12, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết đã phối hợp với Công an huyện Triệu Phong, Công an thị xã Quảng Trị làm rõ nhóm thanh thiếu niên đi xe máy, mang theo hung khí gây thương tích cho người đi đường.

Trước đó, trên mạng xã hội có nhiều tài khoản đăng tải các đoạn clip có nội dung nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao. Nhóm này mang theo dao phóng lợn, gậy sắt và các hung khí khác để "gây chiến" với các thanh niên ở địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên lái xe máy, mang theo dao phóng lợn trên đường phố lúc nửa đêm. Ảnh: CACC

Quá trình theo dõi, lúc hơn 0 giờ ngày 6-12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Hải Lăng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đang di chuyển trên 1 tuyến đường ở thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng).

Nhóm này mang theo dao phóng lợn, vỏ chai bia và chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã tiến hành chốt chặn, kiểm tra thì phát hiện 16 đối tượng đi trên 7 xe máy. Các đối tượng có độ tuổi từ 15 - 18 tuổi, ngụ tại huyện Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

Các đối tượng khai đã điều khiển máy rượt đuổi và dùng hung khí gây thương tích đối với 2 người đi đường.

Vụ việc đang được Công an huyện Hải Lăng tiếp tục điều tra, làm rõ.