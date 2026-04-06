Nhóm Super Junior xin lỗi, hỗ trợ y tế khán giả gặp tai nạn

Super Junior nhận trách nhiệm vụ tai nạn, hứa tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn cho khán giả

Sáng 6-4, thông qua công ty quản lý SM Entertainment, nhóm Super Junior gửi lời xin lỗi cùng hứa hẹn bồi thường.

"Trong buổi hòa nhạc kỷ niệm 20 năm của nhóm diễn ra ngày 5-4 tại Seoul, thời điểm bài hát cuối cùng vang lên, một rào chắn an toàn do công ty chúng tôi dựng lên ở phía khán giả đã bị sập, khiến ba người ngã và bị thương. Chúng tôi đã đưa họ đến bệnh viện để khám và điều trị. Họ được chẩn đoán bị bong gân, bầm tím, cần khoảng 2 tuần nghỉ ngơi.

Chúng tôi vô cùng xin lỗi những khán giả bị thương cũng như gia đình của họ về sự cố này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ y tế cho họ và sẽ làm hết mình để đảm bảo họ hồi phục hoàn toàn" - thông cáo có đoạn viết.

SM Entertainment cũng nhận trách nhiệm vụ tai nạn, hứa sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra an toàn cơ sở vật chất và quản lý an toàn khán giả để ngăn chặn những tai nạn tương tự xảy ra lần nữa. Họ xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn này.

Vụ tai nạn xảy ra tối 5-4, khi ca sĩ Ryeowook của nhóm Super Junior tiến sát về khán đài giao lưu cùng người hâm mộ, rào chắn bị sập, khán giả trên cao bị rơi xuống đất. Chứng kiến tai nạn, Ryeowook dừng lập tức phần diễn để cùng đội ngũ nhân viên xử lý hiện trường, hỗ trợ y tế những người gặp nạn, đưa đến bệnh viện.

Nhiều bình luận trái chiều về vụ việc, một số cho rằng màn bắt tay tương tác gần của Ryeowook khiến nhiều người chen chúng ở rào chắn, sức nặng lớn dẫn đến bị sập.

Một số chất vất chất lượng cơ sở vật chất tại địa điểm biểu diễn, cho rằng địa điểm cũng nên xin lỗi và bồi thường các nạn nhân. Họ cho rằng dù người bị thương không nghiêm trọng nhưng đó là do may mắn bởi ngã từ trên cao xuống vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe khác.

Super Junior là một nhóm nhạc nam danh tiếng kỳ cựu của Hàn Quốc. Nhóm hiện hoạt động chính thức với đội hình 9 thành viên, bao gồm: Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook và Kyuhyun.