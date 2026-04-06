Nhóm Super Junior xin lỗi, hỗ trợ y tế khán giả gặp tai nạn

Minh Khuê

(NLĐO) - Một tai nạn xảy ra trong buổi diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior khiến 3 người hâm mộ bị thương.

Super Junior nhận trách nhiệm vụ tai nạn, hứa tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn cho khán giả

Sáng 6-4, thông qua công ty quản lý SM Entertainment, nhóm Super Junior gửi lời xin lỗi cùng hứa hẹn bồi thường.

"Trong buổi hòa nhạc kỷ niệm 20 năm của nhóm diễn ra ngày 5-4 tại Seoul, thời điểm bài hát cuối cùng vang lên, một rào chắn an toàn do công ty chúng tôi dựng lên ở phía khán giả đã bị sập, khiến ba người ngã và bị thương. Chúng tôi đã đưa họ đến bệnh viện để khám và điều trị. Họ được chẩn đoán bị bong gân, bầm tím, cần khoảng 2 tuần nghỉ ngơi.

Nhóm Super Junior xin lỗi, hỗ trợ y tế khán giả gặp tai nạn - Ảnh 1.

Nhóm Super Junior hiện hoạt động với đội hình 9 thành viên

Chúng tôi vô cùng xin lỗi những khán giả bị thương cũng như gia đình của họ về sự cố này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ y tế cho họ và sẽ làm hết mình để đảm bảo họ hồi phục hoàn toàn" - thông cáo có đoạn viết.

SM Entertainment cũng nhận trách nhiệm vụ tai nạn, hứa sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra an toàn cơ sở vật chất và quản lý an toàn khán giả để ngăn chặn những tai nạn tương tự xảy ra lần nữa. Họ xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn này.

Tai nạn sập rào chắn xảy ra trong đêm nhạc kỷ niệm 20 năm hoạt động

Vụ tai nạn xảy ra tối 5-4, khi ca sĩ Ryeowook của nhóm Super Junior tiến sát về khán đài giao lưu cùng người hâm mộ, rào chắn bị sập, khán giả trên cao bị rơi xuống đất. Chứng kiến tai nạn, Ryeowook dừng lập tức phần diễn để cùng đội ngũ nhân viên xử lý hiện trường, hỗ trợ y tế những người gặp nạn, đưa đến bệnh viện.

Nhóm Super Junior xin lỗi, hỗ trợ y tế khán giả gặp tai nạn - Ảnh 2.

Ryeowook của nhóm Super Junior

Toàn cảnh vụ tai nạn

Nhiều bình luận trái chiều về vụ việc, một số cho rằng màn bắt tay tương tác gần của Ryeowook khiến nhiều người chen chúng ở rào chắn, sức nặng lớn dẫn đến bị sập.

Một số chất vất chất lượng cơ sở vật chất tại địa điểm biểu diễn, cho rằng địa điểm cũng nên xin lỗi và bồi thường các nạn nhân. Họ cho rằng dù người bị thương không nghiêm trọng nhưng đó là do may mắn bởi ngã từ trên cao xuống vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe khác.

Super Junior là một nhóm nhạc nam danh tiếng kỳ cựu của Hàn Quốc. Nhóm hiện hoạt động chính thức với đội hình 9 thành viên, bao gồm: Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook và Kyuhyun.

Ban tổ chức lên tiếng vụ sập sân khấu cuộc thi hoa hậu ở nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM)

(NLĐO) - Ban tổ chức cuộc thi "Miss Cosmo 2024" cho biết vụ sập sân khấu tại Nhà thi đấu Phú thọ (TP HCM) tối 28-9 là do giàn đèn sập, không có chấn thương nghiêm trọng.

Sập sân khấu, ban nhạc vội vã hủy sô diễn

(NLĐO) - Ban nhạc rock nổi danh Radiohead đã vội vã hoãn sô diễn sau khi sân khấu bị sập xuống trước buổi biểu diễn ngày 16-6 làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Sập sân khấu của ca sĩ Thái Y Lâm, 14 người thương vong

(NLĐO) – Một công nhân tử vong và 13 người khác bị thương ngày 29-10 khi các thanh sắt làm giá đèn chiếu sáng tại công trình sân khấu chuẩn bị cho đêm nhạc của ca sĩ danh tiếng Thái Y Lâm ở Nam Ninh bị đổ sập.

