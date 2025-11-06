Ngày 6-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa Công an xã Phụng Công vừa điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp hòm tiền công đức tại chùa Giác Quang, xã Phụng Công.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 15-8, tại cửa ngoài nhà thờ tổ của chùa Giác Quang đã bị kẻ gian trộm cắp 1 hòm tiền công đức. Đến ngày 27-10, chùa Giác Quang lại bị kẻ gian trộm cắp 1 hòm tiền công đức.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Phụng Công đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phụng Công đã xác định được 7 nam, nữ thanh, thiếu niên, sinh năm từ 2006 đến 2010, trú tại tỉnh Hưng Yên đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại chùa Giác Quang.

Được biết, nhóm thanh, thiếu niên này không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền tiêu sài, thường xuyên tụ tập, chơi bời.

Hiện, Công an xã Phụ Công đang khẩn trương điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật.