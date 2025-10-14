HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nhóm thanh thiếu niên “báo đời”, tụ tập để đi chém người

Uyên Châu

(NLĐO)-Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Khoa đã rủ 10 thanh thiếu niên khác cầm dao tự chế để đi chém người

Ngày 14-10, Công an phường Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên cầm dao tụ tập kiếm chuyện, gây mất an ninh trật tự.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên cầm dao gây rối an ninh trật tự tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng hung khí tại công an

Bước đầu, thời gian gần đây, đối tượng Thạch Đăng Khoa (SN 2008, ngụ phường Xuân Lập) xảy ra xích mích nhỏ với đối tượng khác.

Không tìm được tiếng nói chung, khuya 11-10, Khoa đã rủ rê 10 đối tượng khác chuẩn bị dao tự chế tập hợp tại một nhà trọ ở tổ 6, khu phố 25, phường Long Khánh. Mục đích tụ tập của các đối tượng là chờ thời điểm thích hợp thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác tại xã Xuân Định.

Nắm được thông tin, Công an phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Hàng Gòn ngăn chặn kịp thời, giải tán nhóm thanh thiếu niên “báo đời”, thu giữ được 7 dao tự chế các loại.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên cầm dao gây rối an ninh trật tự tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Thời điểm khống chế các đối tượng

Công an khuyến cáo, phụ huynh quản lý tốt con em mình, không để các cháu ra khỏi nhà đêm khuya mà không biết đi đâu, làm gì. Một phút bốc đồng, hiếu thắng nhưng hậu quả thật sự khó lường, ảnh hưởng tương lai các em.

thanh thiếu niên tỉnh đồng nai ngăn chặn kịp thời dao tự chế mâu thuẫn nhỏ báo đời
