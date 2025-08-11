Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD

Tin - ảnh: Như Quỳnh - Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Cơ quan công an đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin (PAYN) quy mô hàng tỉ USD.

Ngày 11-8, thông tin tại buổi gặp mặt cơ quan báo chí, Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỉ USD.

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD- Ảnh 1.

Vụ triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo quy mô hàng tỉ USD được Công an tỉnh Phú Thọ thông tin tại cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí ngày 11-8

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm người tại TP HCM. Nhóm người này đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu.

Sau đó, nhóm này hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng. Họ sử dụng tiền của người sau trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15-7, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP HCM.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain. Đồng thời, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Người đầu tư sẽ đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.

Ngoài ra, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng thực tế không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD- Ảnh 3.

Lực lượng công an triển khai phương án khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech (Văn phòng đại diện tại Hà Nội). Ảnh: Công an cung cấp

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (SN 1983, trú khu phố 14, phường Bảy Hiền, TP HCM và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư, lôi kéo hàng ngàn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỉ USD.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: Tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.

Một số hình ảnh:

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD- Ảnh 4.

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD- Ảnh 5.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố nhóm đối tượng phạm tộiCơ quan An ninh điều tra thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố nhóm đối tượng phạm tội

 

Tin liên quan

Dùng nhẫn kim cương mỹ ký, mô hình khóa siêu xe... để lừa đầu tư tiền ảo hơn 2.600 tỉ đồng

Dùng nhẫn kim cương mỹ ký, mô hình khóa siêu xe... để lừa đầu tư tiền ảo hơn 2.600 tỉ đồng

(NLĐO)- Nhóm tội phạm thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa siêu xe... trên thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình.

Bắt nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo lừa hàng chục ngàn người với gần 10.000 tỉ đồng

(NLĐO)-Đánh vào lòng tham với lợi nhuận siêu khủng, các đối tượng đã mồi chài hàng chục ngàn người đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo với gần 10.000 tỉ đồng.

Chiêu "bán tiền ảo" thu tiền tỉ của Chủ tịch Công ty Mario Capital

(NLĐO)- Phát hành tiền ảo và dự án bất động sản để bán nhưng không có thật, Hắc Ngọc Hoàng cùng đồng phạm đã gây thiệt hại 6,5 tỉ đồng cho khách hàng

cơ quan công an cơ quan báo chí tỉnh Phú Thọ Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng tiền ảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo