Nhộn nhịp mua vé tàu Tết

So với Tết năm trước, số lượng vé mua qua online tăng mạnh, phương án chống đầu cơ cũng được áp dụng



Đúng 8 giờ ngày 6-10, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 cho cá nhân có nhu cầu.



Chặng dài dễ mua

Ga Sài Gòn từ sáng sớm đã có hàng trăm hành khách trực tiếp đến lấy số thứ tự. Tại tầng 1, nơi tổ chức bán vé tàu Tết, 8 quầy được mở phục vụ hành khách. Khoảng 250 người ngồi kín các băng ghế chờ đến lượt; nhân viên luôn tất bật hướng dẫn, tra cứu thông tin cho họ.

Quyết tâm nghỉ chạy Grab một buổi, anh Đỗ Văn Liên ở TP Thủ Đức đến ga Sài Gòn từ 4 giờ sáng để lấy số thứ tự. Tới 8 giờ, anh được đến quầy và hỏi chặng về về Ninh Bình ngày 24 tháng chạp. Cầm trên tay 4 vé tàu, nam hành khách này cười tươi so sánh dù giá vé năm nay cao hơn năm trước vài trăm ngàn đồng, mua 4 vé chênh lệch 1 triệu đồng nhưng với anh, "có được vé là an tâm rồi".

Tranh thủ ngày nghỉ, chị Nguyễn Thị Thúy, công nhân tại quận Bình Tân, chọn cách trực tiếp đến ga Sài Gòn để mua vé tàu Tết. Chị Thúy mua được 2 vé khứ hồi TP HCM - Hà Nội, đi ngày 27 tháng chạp và trở vào mùng 6 tháng giêng với tổng chi phí hơn 10 triệu đồng. Dù giá vé cao hơn so với năm trước nhưng chị vui vẻ chọn mua với lý do bảo đảm an toàn cũng như sự hứng khởi ngắm cảnh dặm dài đất nước cho con nhỏ.

Sáng 6-10, ga Sài Gòn nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường

Dễ dàng đặt qua mạng

Không may mắn như anh Liên hay chị Thúy, một số hành khách đến ga từ sớm lấy số thứ tự nhưng lại không mua được vé ở những chặng ngắn.

Thất vọng rời quầy vé sau 5 phút chờ nhân viên thao tác trên máy, anh Trần Văn Trung (quận 6) cho biết anh đến từ 4 giờ, tính mua vé cho 6 người trong gia đình về Quảng Ngãi ngày 26 tháng chạp nhưng nhân viên không thể đáp ứng. "Mới mở bán mà không hiểu sao lại thế, trong khi giá vé về Quảng Ngãi không hề rẻ, đến 2,6 triệu đồng/giường nằm. Nếu không có vé, có lẽ tôi thuê ô tô 16 chỗ về quê thôi" - anh Trung tính phương án... Nhiều người tới ga Sài Gòn cũng ra về mà tâm trạng không mấy thoải mái.

Liên quan việc đặt vé online, anh Trần Văn Hải kể đường từ huyện Hóc Môn tới ga xa nên anh ở nhà và lên mạng. Đúng 8 giờ, anh vào website vetau.com.vn để đặt 2 vé về Vinh. Theo anh Hải, chỉ mất 5 phút thì đặt vé thành công và thanh toán online, không còn lăn tăn chuyện vé Tết về quê nữa.

Trong ngày, phóng viên cũng lên các website đặt mua vé tàu Tết online như vetau.com.vn; dssvn.vn; vetauonline.vn. Tìm hiểu thêm, phóng viên được biết không có tình trạng nghẽn mạng, chỉ mất khoảng 5-8 phút là có thể đặt mua vé và thanh toán thành công.

Nhân viên ga Sài Gòn tất bật phục vụ hành khách

Khác biệt tích cực

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết trong ngày đầu bán vé tàu Tết, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Số hành khách trực tiếp đến ga Sài Gòn chỉ 2 giờ đầu mở bán khoảng 300 người và họ không phải chờ đợi lâu.

Riêng lượng khách đặt vé qua các website nhiều hơn nhưng không xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Đến 10 giờ, hơn 26.000 vé được bán ra. Tới 15 giờ, con số này vượt 35.000, trong đó thanh toán online hơn 22.000 vé, tiền mặt khoảng 13.000 vé.

Năm nay, ngành đường sắt cung ứng khoảng 167.000 chỗ với 388 chuyến tàu phục vụ dịp Tết Nguyên đán. So với Tết năm ngoái, năm nay giảm hơn 20 chuyến, giảm hơn 38.000 chỗ do không bán ghế phụ, nhiều toa tàu ghế ngồi được hoán cải sang toa giường nằm. "Tuy nhiên, nếu nhu cầu hành khách tăng cao, ngành đường sắt sẽ nối toa, bổ sung tàu vào những ngày cao điểm" - ông Truyền cho hay.

Lý giải về việc nhiều hành khách mua vé chặng ngắn đi các tỉnh miền Trung chưa thành công, ông Truyền cho rằng thời gian đầu mở bán, ngành đường sắt sẽ ưu tiên chặng dài, sau đó mở bán chặng ngắn. Hành khách chưa mua vé được có thể mua lại sau.

Điểm khác biệt năm nay, theo ông Truyền, là từ ngày 1-10, ngành đường sắt ngưng tính năng "mua vé giữ chỗ trả tiền sau" khi hành khách mua vé online. Thay vào đó, người mua phải thanh toán trong vòng 30 phút sau khi đặt vé.

Thống kê từ những năm trước cho thấy tỉ lệ thanh toán khi đặt chỗ thành công chỉ 1% sau 24 giờ. Do đó, với quy định trên, hành khách có nhu cầu thật sự sẽ tiếp cận mua vé tàu nhanh chóng, hạn chế tối đa tình trạng giữ chỗ ảo, đầu cơ vé.

Về giá vé tàu Tết, ông Truyền cho biết năm nay tăng 4%-5% tùy loại vé, loại tàu, thời gian đi tàu. Giá vé cao nhất là tàu SE2 giường nằm với 3,2 triệu đồng chặng Sài Gòn - Hà Nội; thấp nhất cùng chặng là ngồi mềm, 2,2 triệu đồng/vé.

Xe đò chưa khởi động Đại diện các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Miền Tây cho biết đến thời điểm này chưa có kế hoạch cụ thể phục vụ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Dự kiến gần giữa tháng 12-2024 sẽ có. Các bến xe này dự báo lượng khách đi lại bằng xe đò Tết năm nay có thể tăng so với Tết năm trước do giá vé tàu, vé máy bay đều tăng. Chưa kể, do tình hình kinh tế còn khó khăn, việc chọn lựa về quê bằng xe đò vẫn tiết kiệm hơn các phương tiện khác. Các bảng thông tin được đặt ở vị trí thuận lợi cho người dân dễ tra cứu

Nhiều ưu đãi Ngành đường sắt áp dụng nhiều ưu đãi về giá vé cho hành khách từ TP HCM đi Hà Nội trước Tết và từ Hà Nội vào TP HCM sau Tết. Cụ thể, giảm 3% giá vé cho các chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn vào ngày 27-1-2025 (tức 28 tháng chạp) với hành khách đi từ 1.000 km trở lên. Giảm 2%-8% giá vé cho tập thể từ 11 người trở lên di chuyển trên tàu số chẵn (từ 15-1 đến 20-1-2025) và tàu số lẻ (từ 10-2 đến 16-2-2025). Hướng dẫn viên du lịch được giảm 50%. Giảm 5% cho vé khứ hồi, giảm 20% cho sinh viên đi tàu số chẵn từ ngày 15 đến 21-1 và tàu số lẻ từ 10-2 đến 16-2-2025... là những ưu đãi khác.