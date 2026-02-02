HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhộn nhịp sản xuất - kinh doanh đặc sản Tết

Bài và ảnh: CA LINH

Tận dụng nghề truyền thống và nguồn nguyên liệu địa phương, nhiều hộ dân miền Tây đang biến dịp Tết thành "mùa khởi nghiệp" với những sản phẩm đậm hồn quê

Những ngày giáp Tết, làng khô cá lóc Thới An Đông (phường Thới An Đông, TP Cần Thơ) luôn nhộn nhịp bởi đây là mùa vụ sản xuất - kinh doanh được nhiều hộ dân kỳ vọng. Vào dịp Tết, người dân tăng dần sản lượng, vừa bán lẻ vừa nhận đơn hàng giao khắp cả nước.

Làng nghề sôi động

Làng khô cá lóc Thới An Đông hình thành hơn 10 năm nay, hiện có khoảng 20 hộ dân theo nghề. Trong đó, quá trình khởi nghiệp của bà Nguyễn Thị Bé Ba khiến nhiều người nể phục. Từ vài mẻ sản phẩm "nhà làm" để kiếm thêm thu nhập những ngày đầu, đến nay, cơ sở của bà đã trở thành điểm cung ứng khô Tết quen thuộc với nhiều khách hàng.

Trên những giàn tre trải dài trước nhà, bà Bé Ba cùng người thân tất bật phơi cá, canh nắng, giữ màu khô vàng nhạt, có mùi tự nhiên. "Ngày thường, tôi chỉ làm vài chục ký khô nhưng càng cận Tết, sản lượng càng tăng cao. Có ngày tôi thu mua hơn 300 kg cá lóc tươi, sau khi chế biến còn khoảng 100 kg khô thành phẩm, giá bán 180.000 - 250.000 đồng/kg" - bà cho biết.

Khô cá lóc của cơ sở bà Bé Ba không chỉ được tiêu thụ ở Cần Thơ hay ĐBSCL mà còn theo đơn hàng lên đến TP HCM, ra tận Hà Nội - trở thành "quà Tết miền Tây" mang dấu ấn khởi nghiệp từ nắng gió quê nhà.

Những ngày cận Tết cũng là lúc làng nghề bánh phồng Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long) bước vào giai đoạn rộn ràng nhất trong năm. Với lịch sử hơn 100 năm và được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề làm bánh phồng ở Sơn Đốc không chỉ giữ được nét đẹp truyền thống mà còn trở thành "mảnh đất vàng" cho các mô hình khởi nghiệp tại chỗ, giúp người dân vươn lên.

Làng nghề bánh phồng Sơn Đốc hiện có 25 cơ sở sản xuất, cung ứng ra thị trường hơn 30 triệu chiếc bánh mỗi năm. Dịp Tết đến, nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh nên các lò bánh luôn đỏ lửa ngày đêm.

Việc khởi nghiệp tại làng nghề bánh phồng này không dừng lại ở quy mô hộ gia đình mà mở rộng thành các cơ sở sản xuất chuyên nghiệp. Bánh phồng Sơn Đốc nổi tiếng gần xa nhờ "bí quyết" là hương vị đặc trưng từ nếp, khoai mì hòa quyện cùng nước cốt dừa béo ngậy - một sản phẩm mộc mạc nhưng mang lại giá trị kinh tế bền vững.

Theo UBND xã Hưng Nhượng, đến nay, các cơ sở sản xuất bánh phồng đã chốt đơn hàng Tết. Sản lượng Tết năm nay cao hơn các năm trước, nhiều cơ sở làm không kịp khi khách hàng đặt 6.000 - 8.000 chiếc bánh.

Nhộn nhịp sản xuất - kinh doanh đặc sản Tết - Ảnh 1.

Cơ sở khô cá lóc của bà Nguyễn Thị Bé Ba (phường Thới An Đông, TP Cần Thơ) tất bật sản xuất dịp Tết

Tạo thêm điểm nhấn

Xu hướng khởi nghiệp dịp Tết không chỉ gói gọn trong những nghề truyền thống. Những hướng đi mới, sáng tạo từ chính nguồn nguyên liệu địa phương đang mở ra nhiều cơ hội. Trong đó, điển hình là sản phẩm vỏ bưởi sấy giòn của cơ sở bà Phạm Thị Phượng (phường Cái Vồn, Vĩnh Long).

Những năm gần đây, vào dịp Tết, sản phẩm vỏ bưởi sấy giòn của cơ sở bà Phượng luôn có đơn đặt hàng nhiều gấp đôi so với ngày thường. Theo bà, vỏ bưởi sấy giòn được kết hợp với các loại thảo dược tự nhiên, giúp giảm vị đắng, tạo mùi thơm dịu và có thể hỗ trợ sức khỏe.

Để sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, bà Phượng xây dựng quy trình chế biến khá công phu, từ khâu chọn nguyên liệu, ngâm khử đắng, sấy ở nhiệt độ phù hợp đến đóng gói. Chính sự tỉ mỉ này giúp sản phẩm giữ được hương vị riêng, tạo được chỗ đứng trên thị trường hàng Tết.

"Điều thuận lợi là nhu cầu tiêu dùng đặc sản, hàng Tết "lạ - sạch - tốt cho sức khỏe" ngày càng tăng. Từ nền tảng đó, hướng đi mới mà chúng tôi đang tính toán là đa dạng hóa sản phẩm từ vỏ bưởi, đầu tư máy sấy hiện đại, bán hàng qua nền tảng thương mại điện tử và liên kết với hợp tác xã để mở rộng thị trường" - bà Phượng tiết lộ.

Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, các sản phẩm khởi nghiệp vào dịp Tết tạo thêm điểm nhấn cho thị trường, thu hút người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Ông cho rằng các cơ sở cần bảo đảm chất lượng sản phẩm, chú trọng sự an toàn, gắn với giá trị văn hóa - truyền thống Tết. Những sản phẩm này cần có nét mới, khác biệt so với sản phẩm đại trà trên thị trường.

Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ cũng lưu ý về việc xây dựng thương hiệu và chú trọng trải nghiệm của khách hàng. Người tiêu dùng ngày nay mua hàng không chỉ vì tính tiện ích mà còn vì câu chuyện, giá trị cảm nhận và thiết kế phù hợp. Bên cạnh đó, các cơ sở cần khai thác hiệu quả kênh bán hàng trực tuyến để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và tăng tính cạnh tranh. 

Hỗ trợ các sản phẩm khởi nghiệp

Sở Công Thương TP Cần Thơ cho biết sẽ hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp dịp Tết với nhiều hình thức như: ưu tiên giới thiệu sản phẩm, gian hàng tại hội chợ; kết nối với hệ thống phân phối; đào tạo kỹ năng bán hàng, tạo dựng thương hiệu...

"Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các sản phẩm đạt chuẩn dễ tiếp cận người tiêu dùng hơn; thúc đẩy liên kết giữa cơ sở khởi nghiệp với các đơn vị du lịch - dịch vụ để mở rộng cơ hội tiêu thụ trong dịp Tết" - ông Hà Vũ Sơn nhấn mạnh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo