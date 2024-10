Nhộn nhịp thị trường hoa tươi trước ngày lễ 20-10

Tại TP HCM, từ giữa tuần qua, giá hoa hồng đã bắt đầu được "đẩy" lên, đến cuối tuần đã tăng gấp 4-5 lần so với ngày thường. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), ngày thường hoa hồng chỉ 50.000 - 100.000 đồng/bó thì nay, hoa hồng cành và bông nhỏ dao động mức 200.000 - 300.000 đồng/bó 50 cành; loại cành lớn, bông to 400.000 - 500.000 đồng/bó, thậm chí có sạp "hét" đến 600.000 đồng/bó. Trong đó, giá hoa hồng đỏ cao hơn so với hoa hồng các màu khác.