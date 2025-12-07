HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Net Zero

Nhu cầu lắp điện mặt trời tăng, thị trường thiết bị lưu trữ dự báo sôi động

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời sẽ giúp dịch chuyển phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, nhờ đó giảm chi phí.

Công ty TNHH Thương Mại AISEN Việt Nam (AISEN Việt Nam) và Tập đoàn Shanghai Hoenergy Power Technology Co., Ltd. (HOENERGY), đơn vị dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) toàn cầu, ngày 7-12 đã ký kết phân phối độc quyền BESS thương hiệu HOENERGY.

Theo đó, AISEN Việt Nam và HOENERGY sẽ hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm BESS tại thị trường Việt Nam; chuyển giao, đào tạo kỹ thuật chuyên sâu và phát triển các dự án năng lượng bền vững trong tương lai.

Ông Hồ Nam Huy, Giám đốc AISEN Việt Nam, nhìn nhận tiềm năng của lĩnh vực phân phối hệ thống lưu trữ năng lượng tại Việt Nam hiện nay rất lớn.

Nhờ tối ưu chi phí sử dụng thông qua việc nạp vào giờ thấp điểm và sử dụng vào giờ cao điểm, doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể được hoàn vốn chỉ sau 4-5 năm đầu tư hệ thống lưu trữ.

Bên cạnh đó hệ thống lưu trữ năng lượng hỗ trợ cắt đỉnh công suất, hướng đến xây dựng hệ sinh thái năng lượng tuần hoàn, khử carbon cho chuỗi cung ứng, phù hợp với cam kết Net Zero của Việt Nam.

Hướng đến Net Zero từ phát triển hệ thống BESS - Ảnh 1.

Ông Hồ Nam Huy và ông Feng Anhua ký kết độc quyền phân phối hệ thống BESS HOENERGY tại Việt Nam

Theo ông Huy, thiết bị lưu trữ đang trở thành công nghệ không thể thiếu của các nhà máy tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc..., giúp dịch chuyển phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, qua đó giảm chi phí điện.

Ông Feng Anhua - Tổng Giám đốc, nhà sáng lập của HOENERGY - cũng nhận xét thị trường năng lượng mới của Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Với sự thúc đẩy mục tiêu "Lưỡng tính carbon" (Dual Carbon) trên toàn cầu, công suất lắp đặt năng lượng tái tạo đang tiếp tục tăng trưởng.

Trong bối cảnh toàn cầu đang hướng đến phát triển mạnh mẽ năng lượng sạch, bền vững, cùng với việc Việt Nam ban hành Quy hoạch điện VIII và chính sách điều chỉnh giá điện hai thành phần (công suất + điện năng), giải pháp lưu trữ năng lượng trở nên cấp thiết.

