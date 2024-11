Nhức nhối nạn trộm cà phê

Nghiêm trị "bảo kê", ép giá

Thiếu tá Phạm Viết Quyền, Phó trưởng Công an xã Đắk Nia (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), thừa nhận cà phê tăng giá khiến tình hình tội phạm trộm cắp cà phê diễn biến phức tạp. Số lượng người đến địa bàn hái cà phê thuê tăng mạnh cũng tiềm ẩn nguy cơ không ít đối tượng ẩn náu, lợi dụng gây án.

Trước tình hình trên, Công an xã Đắk Nia đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, tuyên truyền cho chủ thu mua cà phê ký cam kết không thu mua cà phê non, cà phê không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Công an xã cũng tăng cường công tác quản lý cư trú, lưu trú đối với lao động ở nơi khác đến làm thuê thời vụ. Đồng thời, chủ động rà soát, phát hiện các biểu hiện "bảo kê", ép giá để xử lý nghiêm.