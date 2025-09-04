Những bàn tay "khổng lồ" ở bãi biển Thanh Hóa bị sóng đánh nghiêng ngả

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những bàn tay "khổng lồ" ở bãi biển Thanh Hóa bị sóng đánh nghiêng ngả

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau bão số 5 (Kajiki), có 4/5 bàn tay "khổng lồ" dọc bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa bị sóng đánh nghiêng ngả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách

Chiều 4-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được sự việc một số cánh tay "khổng lồ" trên biển Hải Tiến nằm trên địa bàn xã bị sóng đánh nghiêng và đang phối hợp tìm phương án xử lý.

Hình ảnh những bàn tay "khổng lồ" ở bãi biển Hải Tiến nghiêng ngả sau bão số 5

Ghi nhận thực tế cho thấy dọc bờ biển Hải Tiến có 5 bàn tay (trong đó có 1 bàn tay thuộc xã Hoằng Tiến và 4 bàn tay thuộc xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa), thì có 4 bàn tay đã bị sóng biển đánh nghiêng ngả, không còn hiện trạng như ban đầu.

Đa số các tượng cánh nay này đã bị bật đế, có góc nghiêng 30-40 độ, tạo thành những hàm ếch trông rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân, du khách khi đi dạo hay tắm biển.

Những bàn tay "khổng lồ" ở bãi biển Thanh Hóa bị sóng đánh nghiêng ngả- Ảnh 1.
Những bàn tay "khổng lồ" ở bãi biển Thanh Hóa bị sóng đánh nghiêng ngả- Ảnh 2.

Hình ảnh tượng bàn tay ở biển Hải Tiến lúc thủy triều rút lộ rõ chân đế bị xô nghiêng và khi nước lên

Một người bán hàng dọc bờ biển cho biết những bàn tay bị xô nghiêng do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua, khi nước lên, những bàn tay ngập sâu trong nước rất nguy hiểm. "Chúng tôi mong chính quyền cho di dời những bàn tay này đi nơi khác, chứ để thế này nguy hiểm lắm"- người này nói.

Đại diện UBND xã Hoằng Thanh cho biết đã trao đổi với đơn vị thi công, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa tìm phương án xử lý. "Nếu giờ cho hút cát giữ cho bàn tay bằng lại thì cơn bão sau sẽ bị đánh tiếp. Nếu để lại cũng khó vì chẳng có cảnh quan gì cả, nên cẩu đi nơi khác là tốt nhất"- đại diện UBND xã Hoằng Thanh nói.

Những bàn tay "khổng lồ" ở bãi biển Thanh Hóa bị sóng đánh nghiêng ngả- Ảnh 3.

Nhiều người lo lắng cho rằng khi nước biển lên, phần chân đế bị xô nghiêng chìm dưới nước, du khách không biết khi tắm biển tới gần sẽ gặp nguy hiểm

Cùng quan điểm, đại diện UBND xã Hoằng Tiến cho biết cũng sẽ báo cáo tỉnh lên phương án phá dỡ, di chuyển bàn tay đi nơi khác.

Xây những bàn tay "khổng lồ" để tạo điểm nhấn

Trước đó, vào tháng 3-2023, UBND huyện Hoằng Hoá cũ thực hiện dự án sửa chữa, chỉnh trang không gian tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, trong đó có hạng mục 5 cánh tay "khổng lồ" này.

Những bàn tay "khổng lồ" ở bãi biển Thanh Hóa bị sóng đánh nghiêng ngả- Ảnh 4.

Nếu không sớm có giải pháp xử lý, sẽ rất nguy hiểm cho du khách

Sau khi những bàn tay "khổng lồ" dọc bờ biển Hải Tiến được xây dựng, đã có nhiều tranh cãi nổ ra. Nhiều người cho rằng đây là nỗ lực để tạo điểm nhấn cho bãi biển, nhưng nhiều người lại nhận xét về tổng quan trông nó hơi lạc lõng, đơn điệu, không phù hợp. 

Đặc biệt, 5 bàn tay "khổng lồ" này có chân đế rất lớn, vào những ngày hè, khi nước biển dâng cao lên sát bờ kè làm cho những chân đế bằng bê-tông bị chìm sâu trong nước khiến người tắm không biết sẽ va vào, tiềm ẩn nguy hiểm.

Những bàn tay "khổng lồ" ở bãi biển Thanh Hóa bị sóng đánh nghiêng ngả- Ảnh 5.

Khi vừa xuất hiện trên bãi biển, những bàn tay "khổng lồ" này đã gây ra nhiều tranh cãi

Theo báo cáo kỹ thuật của UBND huyện Hoằng Hóa trước đây thì những cánh tay là hạng mục chòi canh nhằm quan sát du khách tắm biển, khi bất trắc thì kịp thời hỗ trợ. Công trình cũng tạo cảnh quan mới lạ để du khách chụp ảnh check-in.

Tin liên quan

Hình ảnh bất ngờ về những bàn tay "khổng lồ" ở biển Thanh Hóa khi thủy triều lên cao

Hình ảnh bất ngờ về những bàn tay "khổng lồ" ở biển Thanh Hóa khi thủy triều lên cao

(NLĐO) - Khi thủy triều lên, những bàn tay "khổng lồ" ở biển Hải Tiến (Thanh Hóa), là những chòi canh tắm biển bỗng trở thành nơi cho du khách leo trèo và đã có 1 du khách bị thương khi vui chơi, tắm quanh những bàn tay này

Tỉnh Thanh Hóa lên tiếng về những bàn tay "khổng lồ" gây tranh cãi ở bãi biển

(NLĐO) - Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tiếp thu ý kiến phản ánh của báo chí và nhân dân về những bàn tay "khổng lồ" ở biển Hải Tiến để không làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan chung và gây mất an toàn cho du khách tham quan, tắm biển

VIDEO: Những bàn tay khổng lồ ở biển Hải Tiến "chới với" trong mưa bão số 3 Wipha

(NLĐO)- Khi bão số 3 (bão Wipha) đổ bộ, vùng biển Thanh Hóa bị ảnh hưởng khi sóng biển dâng cao đánh dữ dội vào bờ , những bàn tay "khổng lồ" chìm trong mưa bão

bão số 5 tỉnh Thanh Hóa bãi biển Hải Tiến Những bàn tay "khổng lồ" biển Hải Tiến bão số 5 Kajiki
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo