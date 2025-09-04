Những bàn tay "khổng lồ" ở bãi biển Thanh Hóa bị sóng đánh nghiêng ngả

Chiều 4-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được sự việc một số cánh tay "khổng lồ" trên biển Hải Tiến nằm trên địa bàn xã bị sóng đánh nghiêng và đang phối hợp tìm phương án xử lý.

Hình ảnh những bàn tay "khổng lồ" ở bãi biển Hải Tiến nghiêng ngả sau bão số 5

Ghi nhận thực tế cho thấy dọc bờ biển Hải Tiến có 5 bàn tay (trong đó có 1 bàn tay thuộc xã Hoằng Tiến và 4 bàn tay thuộc xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa), thì có 4 bàn tay đã bị sóng biển đánh nghiêng ngả, không còn hiện trạng như ban đầu.

Đa số các tượng cánh nay này đã bị bật đế, có góc nghiêng 30-40 độ, tạo thành những hàm ếch trông rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân, du khách khi đi dạo hay tắm biển.

Hình ảnh tượng bàn tay ở biển Hải Tiến lúc thủy triều rút lộ rõ chân đế bị xô nghiêng và khi nước lên

Một người bán hàng dọc bờ biển cho biết những bàn tay bị xô nghiêng do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua, khi nước lên, những bàn tay ngập sâu trong nước rất nguy hiểm. "Chúng tôi mong chính quyền cho di dời những bàn tay này đi nơi khác, chứ để thế này nguy hiểm lắm"- người này nói.

Đại diện UBND xã Hoằng Thanh cho biết đã trao đổi với đơn vị thi công, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa tìm phương án xử lý. "Nếu giờ cho hút cát giữ cho bàn tay bằng lại thì cơn bão sau sẽ bị đánh tiếp. Nếu để lại cũng khó vì chẳng có cảnh quan gì cả, nên cẩu đi nơi khác là tốt nhất"- đại diện UBND xã Hoằng Thanh nói.

Nhiều người lo lắng cho rằng khi nước biển lên, phần chân đế bị xô nghiêng chìm dưới nước, du khách không biết khi tắm biển tới gần sẽ gặp nguy hiểm

Cùng quan điểm, đại diện UBND xã Hoằng Tiến cho biết cũng sẽ báo cáo tỉnh lên phương án phá dỡ, di chuyển bàn tay đi nơi khác.

Xây những bàn tay "khổng lồ" để tạo điểm nhấn

Trước đó, vào tháng 3-2023, UBND huyện Hoằng Hoá cũ thực hiện dự án sửa chữa, chỉnh trang không gian tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, trong đó có hạng mục 5 cánh tay "khổng lồ" này.

Nếu không sớm có giải pháp xử lý, sẽ rất nguy hiểm cho du khách

Sau khi những bàn tay "khổng lồ" dọc bờ biển Hải Tiến được xây dựng, đã có nhiều tranh cãi nổ ra. Nhiều người cho rằng đây là nỗ lực để tạo điểm nhấn cho bãi biển, nhưng nhiều người lại nhận xét về tổng quan trông nó hơi lạc lõng, đơn điệu, không phù hợp.

Đặc biệt, 5 bàn tay "khổng lồ" này có chân đế rất lớn, vào những ngày hè, khi nước biển dâng cao lên sát bờ kè làm cho những chân đế bằng bê-tông bị chìm sâu trong nước khiến người tắm không biết sẽ va vào, tiềm ẩn nguy hiểm.

Khi vừa xuất hiện trên bãi biển, những bàn tay "khổng lồ" này đã gây ra nhiều tranh cãi

Theo báo cáo kỹ thuật của UBND huyện Hoằng Hóa trước đây thì những cánh tay là hạng mục chòi canh nhằm quan sát du khách tắm biển, khi bất trắc thì kịp thời hỗ trợ. Công trình cũng tạo cảnh quan mới lạ để du khách chụp ảnh check-in.