Những bộ đầm gây "nóng mắt" tại Grammy 2026

Sự kiện diễn ra tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena tại Los Angeles - Mỹ ngày 1-2 (sáng 2-2 giờ Việt Nam).

Trong đó, ngôi sao truyền hình Ciara Miller diện đầm đen đơn giản nhưng "cắt xẻ" đầy táo bạo, khoe phần lườn và chân dài thon thả. Ca sĩ Leah Kateb cũng "đốt mắt" người xem không kém với đầm đen.

Ciara Miller trên thảm đỏ

Ca sĩ Leah Kateb

Keltie Knight chọn đầm theo mốt "không nội y", để lộ lưng, eo và chân. Cô là cựu vũ công, ngôi sao truyền hình thực tế, nhà văn và MC danh tiếng.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Ari Lennox thu hút ánh nhìn với đầm thiết kế khoe khéo "vòng một". Kelsey Merritt nửa kín, nửa hở cùng đầm xuyên thấu đen.

Ngôi sao truyền hình JaNa Craig kết hợp giữa mốt xuyên thấu và "cắt xẻ".

Keltie Knight

Ari Lennox

JaNa Craig

Bên cạnh những người đẹp gây "nóng mắt", thảm đỏ Grammy 2026 cũng có những ngôi sao được khen khi chọn đúng đầm tôn dáng, ghi điểm với công chúng. Đó là Rosé của nhóm Blackpink, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, diễn viên Sabrina Carpenter…

Lễ trao Giải Grammy 2026 vẫn đang diễn ra tưng bừng, náo nhiệt.

Rosé