HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Những bộ đầm gây "nóng mắt" tại Grammy 2026

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhiều mỹ nhân tụ hội tại thảm đỏ Lễ trao Giải Grammy 2026. Họ diện nhiều trang phục phong cách và màu sắc khác nhau, trong đó không ít bộ "hở bạo".

Sự kiện diễn ra tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena tại Los Angeles - Mỹ ngày 1-2 (sáng 2-2 giờ Việt Nam).

Trong đó, ngôi sao truyền hình Ciara Miller diện đầm đen đơn giản nhưng "cắt xẻ" đầy táo bạo, khoe phần lườn và chân dài thon thả. Ca sĩ Leah Kateb cũng "đốt mắt" người xem không kém với đầm đen.

Những bộ đầm gây "nóng mắt" tại Grammy 2026 - Ảnh 1.

Ciara Miller trên thảm đỏ

Những bộ đầm gây "nóng mắt" tại Grammy 2026 - Ảnh 3.

Ca sĩ Leah Kateb

Keltie Knight chọn đầm theo mốt "không nội y", để lộ lưng, eo và chân. Cô là cựu vũ công, ngôi sao truyền hình thực tế, nhà văn và MC danh tiếng.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Ari Lennox thu hút ánh nhìn với đầm thiết kế khoe khéo "vòng một". Kelsey Merritt nửa kín, nửa hở cùng đầm xuyên thấu đen.

Ngôi sao truyền hình JaNa Craig kết hợp giữa mốt xuyên thấu và "cắt xẻ".

Những bộ đầm gây "nóng mắt" tại Grammy 2026 - Ảnh 4.

Keltie Knight

Những bộ đầm gây "nóng mắt" tại Grammy 2026 - Ảnh 6.

Ari Lennox

Những bộ đầm gây "nóng mắt" tại Grammy 2026 - Ảnh 7.

JaNa Craig

Bên cạnh những người đẹp gây "nóng mắt", thảm đỏ Grammy 2026 cũng có những ngôi sao được khen khi chọn đúng đầm tôn dáng, ghi điểm với công chúng. Đó là Rosé của nhóm Blackpink, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, diễn viên Sabrina Carpenter…

Lễ trao Giải Grammy 2026 vẫn đang diễn ra tưng bừng, náo nhiệt.

Những bộ đầm gây "nóng mắt" tại Grammy 2026 - Ảnh 8.

Rosé

Những bộ đầm gây "nóng mắt" tại Grammy 2026 - Ảnh 9.

Những bộ đầm gây "nóng mắt" tại Grammy 2026 - Ảnh 10.

Sabrina Carpenter

Tin liên quan

Hai rapper đánh nhau ở hậu trường Grammy 2023

Hai rapper đánh nhau ở hậu trường Grammy 2023

(NLĐO) – Rapper Quavo và rapper Offset đánh nhau ở hậu trường Lễ trao Giải Grammy 2023 và phải kéo ra mới ngừng lại.

Hết hồn với "thảm họa" thời trang tại Grammy 2023

(NLĐO) – Bên cạnh những bộ đầm quyến rũ, khoe dáng đẹp, nhiều nghệ sĩ khiến công chúng sốc nặng khi chọn những bộ trang phục phản cảm, kỳ quái, thậm chí đáng sợ khi đến dự Lễ trao Giải Grammy 2023.

Miley Cyrus mặc "váy lưới", Dua Lipa gợi cảm tại Grammy 2024

(NLĐO) - Nhiều mỹ nhân làng nhạc thế giới tụ hội tại Lễ trao Giải Grammy 2024. Trong đó, Miley Cyrus gây sốt với trang phục gần như khỏa thân, Dua Lipa diện đầm cổ chữ V khoét sâu, khoe phần ngực.

hở bạo thảm đỏ Grammy 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo