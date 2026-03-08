Những bóng hồng kiến tạo tương lai: Người phụ nữ dệt giấc mơ Rồng Xanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những bóng hồng kiến tạo tương lai: Người phụ nữ dệt giấc mơ Rồng Xanh

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Khác nhau về xuất thân, nghề nghiệp, dù hoạt động trong môi trường toàn cầu hay ở làng quê, nhiều phụ nữ đã và đang chung tay xây dựng một Việt Nam hạnh phúc.

Thành công trong môi trường toàn cầu, bà Trần Tuệ Tri lựa chọn đóng góp cho đất nước bằng tư duy dài hạn, tinh thần trách nhiệm và những câu hỏi nghiêm túc về tương lai

Sinh ra ở Hà Nội, trưởng thành tại TP HCM, từng có khoảng 15 năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, bà Trần Tuệ Tri - đồng sáng lập kiêm cố vấn cấp cao Vietnam Brand Purpose - đã chọn quay về. Bà về nước không phải để kể lại những thành tích đã qua, mà để đặt một câu hỏi lớn hơn: "Việt Nam sẽ trở thành một đất nước như thế nào khi chúng ta cùng nhau kiến tạo tương lai?".

Giá trị cốt lõi từ gia đình

Ở bà Trần Tuệ Tri, người ta nhận ra hình ảnh một phụ nữ Việt Nam hiện đại: độc lập trong tư duy, bản lĩnh trong lựa chọn và kiên định với những giá trị cốt lõi. Bà có thể nói về thương hiệu, chiến lược hay mô hình phát triển bằng ngôn ngữ toàn cầu. Song khi nói về Việt Nam, giọng bà chậm lại, trầm hơn, nhiều suy tư và đầy trách nhiệm.

Ít khi tự nhận mình là "chuyên gia", bà Tri thường bắt đầu câu chuyện từ gia đình. Với bà, đó không chỉ là xuất thân mà là nền tảng hình thành nhân sinh quan. "Những giá trị tinh thần đầu đời của tôi được bồi đắp rất sâu từ gia đình. Đó là lòng yêu nước, yêu dân tộc; là cách sống tử tế, nhân hậu và có trách nhiệm với xã hội. Sinh ra ở Hà Nội nên tôi thấy mình có được sự sâu lắng, tinh tế của người miền Bắc. Lớn lên tại TP HCM, tôi tiếp nhận được sự cởi mở, thân thiện của người miền Nam" - bà Tri chia sẻ.

Trong ký ức của bà Tri, những người thân từng tham gia kháng chiến, từng được gặp Bác Hồ, không được nhắc tới như một niềm tự hào cá nhân, mà như một lời nhắc nhở lặng lẽ: Mỗi thế hệ đều có phần trách nhiệm của riêng mình với đất nước. Có lẽ vì thế, dù làm việc trong môi trường quốc tế suốt nhiều năm, bà chưa bao giờ tách mình khỏi câu hỏi về Việt Nam.

Những bóng hồng kiến tạo tương lai: Người phụ nữ dệt giấc mơ Rồng Xanh - Ảnh 1.

Đi để trở về, bà Trần Tuệ Tri đã và đang tìm lời giải cho câu hỏi: Việt Nam sẽ hóa Rồng bằng cách nào?

Bà Trần Tuệ Tri có hơn 15 năm làm việc tại Philippines, Thái Lan, Singapore và quản lý những thương hiệu toàn cầu tại hơn 40 quốc gia. Nhưng sự "toàn cầu" không nằm trong việc bà từng sống hay làm việc tại đâu, mà ở cách bà nhìn thế giới. Đó là cái nhìn tỉnh táo, không tự ti, cũng không tự mãn. Bà quan sát các quốc gia phát triển với sự ngưỡng mộ có chọn lọc, đồng thời giữ một khoảng cách cần thiết để không rơi vào tâm lý sao chép. Từ đó, bà khẳng định: "Việt Nam không cần trở thành Nhật Bản, Singapore hay bất kỳ quốc gia nào khác... nhưng chúng ta có thể mơ về một Việt Nam hùng cường, nhân văn, thịnh vượng và hạnh phúc".

Nuôi dưỡng ý thức, trách nhiệm

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi máy móc ngày càng thông minh, con người buộc phải quay lại những câu hỏi cốt lõi: Học để làm gì, sống để làm gì và làm thế nào để sống có ý nghĩa? Những câu hỏi ấy không dành riêng cho giới tinh hoa, mà cho toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với bà Trần Tuệ Tri, từ chính những câu hỏi ấy mà hành trình suy nghĩ về tương lai được bắt đầu. Bà không đưa ra những câu trả lời sẵn có. Đổi lại, bà tin rằng tương lai được kiến tạo bởi những con người biết đặt câu hỏi và dám chịu trách nhiệm với câu hỏi của mình. "Tôi tin rằng tương lai không được xây dựng bởi những người an phận, mà bởi những con người luôn băn khoăn, luôn tự hỏi và thấy mình có trách nhiệm với tương lai đất nước" - bà Tri nói.

Vừa qua, bà Trần Tuệ Tri ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045". Sách không phải là một dự án được tính toán trước mà là kết tinh tự nhiên của một hành trình tư duy. Cuốn sách ra đời trong bối cảnh đất nước hướng tới cột mốc 50 năm thống nhất và xa hơn là 100 năm độc lập. Trong sách, bà Tri đặt ra một câu hỏi then chốt: Khi Việt Nam trở nên giàu có hơn, chúng ta sẽ trở thành một xã hội như thế nào?

Bà cho biết: "Tôi đã hỏi nhiều người: Việt Nam sẽ hóa Rồng bằng cách nào? Điểm chung của các câu trả lời tôi nhận được là Việt Nam chỉ thật sự hùng cường khi người dân hạnh phúc". Thông qua hình ảnh cậu bé Nước Non đi xuyên thời gian đến năm 2045, "Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045" mở ra không gian suy tưởng về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng hùng cường và phát triển bền vững, nhân văn.

Không chỉ ở sách, bà Trần Tuệ Tri còn mở rộng tư duy của mình bằng việc khởi xướng Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu (Rồng Xanh Fellowship) - một không gian kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Với tinh thần "Rồng Xanh không bay một mình", bà Tri cho rằng khát vọng về một Việt Nam hùng cường chỉ có thể trở thành hiện thực khi được nuôi dưỡng bằng tri thức, trách nhiệm và sự chung tay của nhiều thế hệ. Do đó, Rồng Xanh Fellowship hoạt động theo mô hình mở, phi lợi nhuận, tập trung vào 4 nhóm chính: nuôi dưỡng thế hệ kế thừa, sức mạnh mềm và văn hóa, phân tích chiến lược, công nghệ và sáng tạo. Mục tiêu của mạng lưới không phải tạo ra một tổ chức hình thức, mà là một cộng đồng hành động - nơi ý tưởng được chuyển hóa thành các dự án và sáng kiến cụ thể. 

Nâng tầm thương hiệu Việt

Bà Trần Tuệ Tri có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý phát triển doanh nghiệp, marketing và xây dựng thương hiệu. Bà cũng từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Samsung, P&G. Ngoài việc là cố vấn cấp cao, đồng sáng lập Tổ chức Vietnam Brand Purpose, bà Tri cũng tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân sự cấp cao.

Ngoài cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045", năm 2023, bà còn viết cuốn "Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng". Đây được xem là cuốn sách về thương hiệu quốc gia đầu tiên của Việt Nam dưới góc nhìn của một người từng trải nghiệm thực tế. Cuốn sách với mục đích khơi sự nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu quốc gia vững mạnh, tạo sự liên kết tích cực nhằm thúc đẩy các sáng kiến về xây dựng thương hiệu quốc gia, giúp khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu Việt Nam.

(Còn tiếp)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo