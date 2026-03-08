Những bóng hồng kiến tạo tương lai: Người phụ nữ dệt giấc mơ Rồng Xanh

Thành công trong môi trường toàn cầu, bà Trần Tuệ Tri lựa chọn đóng góp cho đất nước bằng tư duy dài hạn, tinh thần trách nhiệm và những câu hỏi nghiêm túc về tương lai

Sinh ra ở Hà Nội, trưởng thành tại TP HCM, từng có khoảng 15 năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, bà Trần Tuệ Tri - đồng sáng lập kiêm cố vấn cấp cao Vietnam Brand Purpose - đã chọn quay về. Bà về nước không phải để kể lại những thành tích đã qua, mà để đặt một câu hỏi lớn hơn: "Việt Nam sẽ trở thành một đất nước như thế nào khi chúng ta cùng nhau kiến tạo tương lai?".

Giá trị cốt lõi từ gia đình

Ở bà Trần Tuệ Tri, người ta nhận ra hình ảnh một phụ nữ Việt Nam hiện đại: độc lập trong tư duy, bản lĩnh trong lựa chọn và kiên định với những giá trị cốt lõi. Bà có thể nói về thương hiệu, chiến lược hay mô hình phát triển bằng ngôn ngữ toàn cầu. Song khi nói về Việt Nam, giọng bà chậm lại, trầm hơn, nhiều suy tư và đầy trách nhiệm.

Ít khi tự nhận mình là "chuyên gia", bà Tri thường bắt đầu câu chuyện từ gia đình. Với bà, đó không chỉ là xuất thân mà là nền tảng hình thành nhân sinh quan. "Những giá trị tinh thần đầu đời của tôi được bồi đắp rất sâu từ gia đình. Đó là lòng yêu nước, yêu dân tộc; là cách sống tử tế, nhân hậu và có trách nhiệm với xã hội. Sinh ra ở Hà Nội nên tôi thấy mình có được sự sâu lắng, tinh tế của người miền Bắc. Lớn lên tại TP HCM, tôi tiếp nhận được sự cởi mở, thân thiện của người miền Nam" - bà Tri chia sẻ.

Trong ký ức của bà Tri, những người thân từng tham gia kháng chiến, từng được gặp Bác Hồ, không được nhắc tới như một niềm tự hào cá nhân, mà như một lời nhắc nhở lặng lẽ: Mỗi thế hệ đều có phần trách nhiệm của riêng mình với đất nước. Có lẽ vì thế, dù làm việc trong môi trường quốc tế suốt nhiều năm, bà chưa bao giờ tách mình khỏi câu hỏi về Việt Nam.

Đi để trở về, bà Trần Tuệ Tri đã và đang tìm lời giải cho câu hỏi: Việt Nam sẽ hóa Rồng bằng cách nào?

Bà Trần Tuệ Tri có hơn 15 năm làm việc tại Philippines, Thái Lan, Singapore và quản lý những thương hiệu toàn cầu tại hơn 40 quốc gia. Nhưng sự "toàn cầu" không nằm trong việc bà từng sống hay làm việc tại đâu, mà ở cách bà nhìn thế giới. Đó là cái nhìn tỉnh táo, không tự ti, cũng không tự mãn. Bà quan sát các quốc gia phát triển với sự ngưỡng mộ có chọn lọc, đồng thời giữ một khoảng cách cần thiết để không rơi vào tâm lý sao chép. Từ đó, bà khẳng định: "Việt Nam không cần trở thành Nhật Bản, Singapore hay bất kỳ quốc gia nào khác... nhưng chúng ta có thể mơ về một Việt Nam hùng cường, nhân văn, thịnh vượng và hạnh phúc".

Nuôi dưỡng ý thức, trách nhiệm

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi máy móc ngày càng thông minh, con người buộc phải quay lại những câu hỏi cốt lõi: Học để làm gì, sống để làm gì và làm thế nào để sống có ý nghĩa? Những câu hỏi ấy không dành riêng cho giới tinh hoa, mà cho toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với bà Trần Tuệ Tri, từ chính những câu hỏi ấy mà hành trình suy nghĩ về tương lai được bắt đầu. Bà không đưa ra những câu trả lời sẵn có. Đổi lại, bà tin rằng tương lai được kiến tạo bởi những con người biết đặt câu hỏi và dám chịu trách nhiệm với câu hỏi của mình. "Tôi tin rằng tương lai không được xây dựng bởi những người an phận, mà bởi những con người luôn băn khoăn, luôn tự hỏi và thấy mình có trách nhiệm với tương lai đất nước" - bà Tri nói.

Vừa qua, bà Trần Tuệ Tri ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045". Sách không phải là một dự án được tính toán trước mà là kết tinh tự nhiên của một hành trình tư duy. Cuốn sách ra đời trong bối cảnh đất nước hướng tới cột mốc 50 năm thống nhất và xa hơn là 100 năm độc lập. Trong sách, bà Tri đặt ra một câu hỏi then chốt: Khi Việt Nam trở nên giàu có hơn, chúng ta sẽ trở thành một xã hội như thế nào?

Bà cho biết: "Tôi đã hỏi nhiều người: Việt Nam sẽ hóa Rồng bằng cách nào? Điểm chung của các câu trả lời tôi nhận được là Việt Nam chỉ thật sự hùng cường khi người dân hạnh phúc". Thông qua hình ảnh cậu bé Nước Non đi xuyên thời gian đến năm 2045, "Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045" mở ra không gian suy tưởng về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng hùng cường và phát triển bền vững, nhân văn.

Không chỉ ở sách, bà Trần Tuệ Tri còn mở rộng tư duy của mình bằng việc khởi xướng Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu (Rồng Xanh Fellowship) - một không gian kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Với tinh thần "Rồng Xanh không bay một mình", bà Tri cho rằng khát vọng về một Việt Nam hùng cường chỉ có thể trở thành hiện thực khi được nuôi dưỡng bằng tri thức, trách nhiệm và sự chung tay của nhiều thế hệ. Do đó, Rồng Xanh Fellowship hoạt động theo mô hình mở, phi lợi nhuận, tập trung vào 4 nhóm chính: nuôi dưỡng thế hệ kế thừa, sức mạnh mềm và văn hóa, phân tích chiến lược, công nghệ và sáng tạo. Mục tiêu của mạng lưới không phải tạo ra một tổ chức hình thức, mà là một cộng đồng hành động - nơi ý tưởng được chuyển hóa thành các dự án và sáng kiến cụ thể.

Nâng tầm thương hiệu Việt Bà Trần Tuệ Tri có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý phát triển doanh nghiệp, marketing và xây dựng thương hiệu. Bà cũng từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Samsung, P&G. Ngoài việc là cố vấn cấp cao, đồng sáng lập Tổ chức Vietnam Brand Purpose, bà Tri cũng tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân sự cấp cao. Ngoài cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045", năm 2023, bà còn viết cuốn "Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng". Đây được xem là cuốn sách về thương hiệu quốc gia đầu tiên của Việt Nam dưới góc nhìn của một người từng trải nghiệm thực tế. Cuốn sách với mục đích khơi sự nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu quốc gia vững mạnh, tạo sự liên kết tích cực nhằm thúc đẩy các sáng kiến về xây dựng thương hiệu quốc gia, giúp khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu Việt Nam.

(Còn tiếp)