NHỮNG BÓNG HỒNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI (*): Nữ chủ tịch phường hết lòng vì dân

"Chị ơi, có bị sao không?" - anh công an trẻ lo lắng hỏi nữ chủ tịch UBND phường khi chiếc xuồng đuôi tôm lật úp giữa dòng nước lũ chảy xiết. Người phụ nữ bình tĩnh nhìn xung quanh: "Anh em an toàn hết chứ? Chị không sao...".

"Chị ơi, cứu ai trước đây?"

Người phụ nữ ấy là bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu, TP Huế. Sự việc nêu trên xảy ra chiều 27-10-2025, khi TP Huế đang gặp trận lũ lớn.

Hôm đó, khi bà Thanh cùng lực lượng công an phường đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt thì chiếc xuồng nhỏ chao đảo rồi lật giữa dòng nước xiết. Vụ tai nạn bất ngờ ấy không khiến bà chùn bước. Nữ chủ tịch phường nhớ lại: "Lúc đó lũ lên rất nhanh, nơi lật xuồng nước khá sâu. Dù cũng thoáng chút lo ngại nhưng nghĩ đến việc người dân đang gặp khó khăn, chúng tôi không thể dừng lại".

Sau khi những người trong đoàn vào bờ an toàn, bà Thanh vẫn tiếp tục men theo triền sông An Cựu để đến nơi người dân cư ngụ nắm tình hình. Những con đường quen thuộc lúc này đã biến thành dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy.

Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu, TP Huế (thứ 2 từ phải sang) - được người dân chào đón niềm nở khi đến cơ sở. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hai ngày sau, vào đêm 29-10-2025, thời điểm nước lũ đạt đỉnh, bà Thanh lại cùng thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, lên ca nô đến kiểm tra các khu vực xung yếu. Trời tối mịt, mưa lất phất, nước sông An Cựu chảy xiết. Từ con sông ấy, họ len lỏi qua các tuyến đường ngập sâu để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho những hộ dân đang bị cô lập.

Những ngày cao điểm lũ lụt, bà Thanh gần như không rời trụ sở UBND phường An Cựu. Ban ngày, bà đi kiểm tra, phát hàng cứu trợ; ban đêm thì cùng các lực lượng chức năng phân chia hàng hóa, gói ghém lương thực để sáng hôm sau mang đến tiếp tế người dân.

Trước khi trận lũ lịch sử ập tới, bà Thanh và thiếu tá Phước đã công bố số điện thoại cá nhân để người dân gọi khi cần hỗ trợ khẩn cấp. Trong những ngày nước dâng, điện thoại của bà gần như không lúc nào ngừng đổ chuông. Nhiều lúc quá mệt mỏi, bà ngủ gật bên chiếc điện thoại đang sạc vội.

Đêm 29-10-2025, giữa lúc nước lũ dâng cao nhất, bà Thanh nhận được 2 cuộc gọi gần như cùng lúc. Một cháu bé ở đường Đoàn Văn Ngữ lên cơn hen suyễn và một cụ già tại đường Tôn Quang Phiệt đang suy hô hấp, gia đình cần hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế.

Ngày thường, hai nơi ấy chỉ cách trụ sở UBND phường An Cựu vài phút chạy xe máy. Nhưng giữa biển nước mênh mông, việc di chuyển rất khó khăn, trong khi phương tiện cứu nạn chỉ có một.

"Chị ơi, cứu ai trước đây?" - thiếu tá Phước xin ý kiến. Bà Thanh chững lại vài giây rồi quyết đoán: "Anh lấy máy phát điện dự phòng ở UBND phường mang đến cho cụ già chạy máy thở trước, sau đó đi ca nô vòng qua đưa cháu bé lên bệnh viện".

Chiếc ca nô lập tức rẽ dòng nước xiết, cùng lực lượng cứu nạn mang máy phát điện đến giúp cụ già duy trì máy thở ôxy. Chỉ vài phút sau, cháu bé hen suyễn cũng được đưa đến bệnh viện. Cả hai đều kịp thời qua cơn nguy kịch.

Trong đợt lũ lụt ấy, hình ảnh nữ chủ tịch UBND phường An Cựu thường xuyên đội mưa, ngồi xuồng đuôi tôm đi phát từng hộp cơm, gói mì, hộp sữa... đã để lại ấn tượng khó phai trong ký ức của người dân địa phương và các lực lượng phòng chống thiên tai.

Xử lý "ngay và luôn"

Phường An Cựu được hình thành từ việc sáp nhập các phường An Cựu, An Đông và An Tây trước đây. Với địa hình ở đồng bằng lại có những vùng đồi thấp, địa phương này thường xảy ra ngập lụt khi mưa lớn.

Nhận nhiệm vụ tại phường An Cựu từ tháng 7-2025 - chỉ vài tháng trước mùa mưa bão, bà Hoàng Thị Như Thanh chủ động đến nhiều khu dân cư thăm hỏi người dân. Bà ghi nhớ từng khu vực dễ xảy ra ngập lụt.

Tại phường An Cựu, hạ tầng khu vực An Tây chưa được đồng bộ, việc lấn chiếm vỉa hè rất phức tạp. Ngay khi giữ chức chủ tịch UBND phường, bà Thanh đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đô thị và các bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố để "đặt hàng". Họ vừa tuyên truyền vừa xử lý triệt để nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã thuyên giảm.

Khi phường An Cựu mới thành lập, hồ sơ đất đai tồn đọng lên đến 250 bộ. Bà Thanh yêu cầu các phòng, ban chức năng tăng tốc làm việc, phân loại hồ sơ để sớm xử lý dứt điểm cho người dân. "Hồ sơ dễ làm trước, còn hồ sơ gặp khó khăn, vướng mắc thì hỏi cấp sở để có phương án xử lý. Vì vậy, đến nay phường chỉ còn khoảng 30 hồ sơ và đang xử lý" - bà thông tin.

Sinh năm 1980, trưởng thành từ phong trào Đoàn, bà Thanh được biết đến là nữ cán bộ năng động, trải qua nhiều vị trí công tác. Đáng chú ý, bà từng là Chủ tịch LĐLĐ TP Huế, Chủ tịch UBND phường Thuận Thành cũ khi mới 35 tuổi.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, người dân An Cựu đã quen với hình ảnh nữ chủ tịch UBND phường thường xuyên đi cơ sở. "Toàn phường có 38 tổ dân phố. Dù tuần nào cũng đến cơ sở nhưng so với nhiều cán bộ phường thì tôi còn thong thả hơn" - bà khiêm tốn.

Với bà Thanh, làm công tác chính quyền không chỉ giải quyết hồ sơ trên bàn giấy mà quan trọng hơn là phải gần dân, lắng nghe dân, xử lý "ngay và luôn" những việc thuộc thẩm quyền.

"Thay áo mới" cho chợ Đông Ba Quãng thời gian bà Hoàng Thị Như Thanh làm Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Ba (năm 2021-2024) cũng để lại nhiều dấu ấn. Bà từng được tiểu thương tôn vinh là người "thay áo mới" cho ngôi chợ lâu đời nhất xứ Huế này. Trước đó, mỗi ngày chợ Đông Ba đón tiếp hàng ngàn người dân và du khách. Thế nhưng, nhiều người rất bức xúc vì tình trạng trộm cắp, môi trường nhếch nhác, hành vi chèo kéo, nói thách giá, "cò du lịch" lộng hành... Từ khi bà Thanh đến nhận nhiệm vụ, chợ Đông Ba dần thay đổi. Bà kêu gọi tiểu thương thay đổi tư duy buôn bán, mời chuyên gia tâm lý hướng dẫn kỹ năng chăm sóc khách hàng, đồng thời phát động nhiều phong trào như "Văn minh, thân thiện là người Đông Ba", "3 không 2 có", "Nụ cười Đông Ba"... Đáng chú ý, năm 2023, lần đầu tiên 2 tiểu thương chợ Đông Ba được kết nạp Đảng - một bước chuyển đáng chú ý trong nhận thức của tiểu thương nơi đây.

