Những bữa ăn được giữ trọn sinh khí

Ngọc Ánh

Ông Nguyễn Lâm Viên, cha đẻ thương hiệu Vinamit, vừa tổ chức chương trình "Study Healing Tour" từ ngày 30-4 đến 2-5 tại Lâm Viên Gia Trang (tỉnh Lâm Đồng).

Tại đây, những bữa ăn từ thực phẩm hữu cơ, chế biến tối giản để lại ấn tượng khó quên cho người tham gia.

Bảy bữa ăn trong chương trình được thiết kế với thực đơn đặc biệt, độc bản mà người dùng không thể tìm thấy ở bên ngoài. Nguyên liệu đến từ nông trại hữu cơ của Vinamit tại TP HCM (khu vực Bình Dương cũ), không sử dụng gia vị công nghiệp, "lành" mà vẫn "ngon". Một số món ăn khá hấp dẫn thực khách là lẩu nấm, gỏi cá, gỏi tôm, canh chua, đậu luộc, canh củ, đậu kho nấm...

Tác giả của những món ngon này là anh Trần Văn Trường, đầu bếp trưởng nhà hàng thuần thực vật La Moi (đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TP HCM). Món ăn được chế biến theo yêu cầu của ông Nguyễn Lâm Viên: không dầu mỡ, không bột ngọt, không đường tinh luyện..., qua đó giữ được toàn vẹn sinh khí - như tinh thần sống xanh, sống thuận tự nhiên.

Tại chương trình, vẫn có một số món từ đạm động vật như cá kho, gỏi cá, gỏi tôm và trứng ốp-la... Song, điều gây bất ngờ cho thực khách là dù không sử dụng nhiều gia vị quen thuộc mà món ăn vẫn ngon.

Những bữa ăn được giữ trọn sinh khí - Ảnh 1.

Một số món ăn được chế biến tối giản để giữ được hương vị tự nhiên nhất. Ảnh: QUỲNH TRÂM

Theo anh Trường, để tạo độ ngọt cho món ăn khi không dùng bột ngọt, đường tinh luyện hay nước hầm xương, có thể thay thế bằng nước dừa và rau củ quả. Đối với các món kho, đầu bếp sử dụng 100% nước dừa tươi để thay thế đường, giúp món ăn có độ ngọt thanh và nấm được săn chắc hơn. Với nước dùng lẩu, canh, vị ngọt đến từ trái thơm, củ cải trắng, củ sắn, bầu, bí, mướp.

Khi không dùng dầu, mỡ, các gia vị như tỏi, hành không được phi lên mà ướp sống trực tiếp vào nguyên liệu. Cách làm này giúp giữ lại mùi thơm tự nhiên khi đun chín và tránh làm mất đi hương vị đặc trưng của nguyên liệu chính. Những món ăn này có thể đáp ứng nhu cầu ăn thực dưỡng và cải thiện sức khỏe cho khách hàng. Anh Trường cũng liên tục lắng nghe phản hồi của người dùng để điều chỉnh khẩu vị cho phù hợp nhất.

Theo ông Nguyễn Lâm Viên, một trong những điểm nhấn của chương trình là trải nghiệm thưởng thức thực phẩm trực tiếp tại trang trại hữu cơ của Vinamit, để cảm nhận được hương vị tự nhiên. Ông mong muốn đem đến những giải pháp dinh dưỡng để khách hàng không những ăn ngon mà còn sống khỏe, bởi ăn uống là một phần của hành trình "bảo dưỡng" cơ thể, chống lại những vấn đề thời đại khi con người gặp khủng hoảng về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Ông Nguyễn Lâm Viên mong muốn thiết kế những thực đơn gồm các món ăn thuận tự nhiên, giàu dinh dưỡng, với mục tiêu chăm sóc hệ vi sinh vật đường ruột để bảo vệ sức khỏe bền vững. 

