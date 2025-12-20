Những chủ trọ đầy nghĩa tình

Giữa nhịp sống hối hả của TP HCM, nơi hàng triệu công nhân (CN) - lao động từ khắp các tỉnh, thành đổ về mưu sinh, không ít khu nhà trọ đã vượt ra khỏi ý nghĩa của một chỗ che mưa nắng đơn thuần. Ở đó, những ông bà chủ trọ không chỉ cho thuê phòng, mà còn âm thầm gánh thêm vai trò của người thân trong gia đình, chăm lo CN bằng những việc làm rất đời thường.

"Hơi ấm của tình người"

Tại khu nhà trọ của ông Nguyễn Trọng Hậu (phường Bình Hưng Hòa, TP HCM), khoảng 160 người đang sinh sống trong 41 phòng trọ. Phần lớn là CN và lao động tự do. Điều níu chân họ không chỉ là chi phí phù hợp, mà còn là môi trường sống thoáng đãng, sạch sẽ, yên tĩnh; cư dân gắn bó nhiều năm, sẵn sàng sẻ chia và nâng đỡ nhau như người trong một gia đình.

Sợi dây gắn kết ấy được tạo nên từ chính tấm lòng của chủ trọ. Ông Hậu chia sẻ gia đình ông đi lên từ CN - lao động nghèo nên thấu hiểu nỗi lo cơm áo, tiền nhà của người thuê trọ. Từ sự cảm thông đó, nhiều năm qua ông kiên trì giữ mức giá thuê 1,3 triệu đồng/phòng/tháng; điện 3.000 đồng/KWh, nước 50.000 đồng/người/tháng, thấp hơn mặt bằng chung khu vực.

Không chỉ giữ giá ổn định, ông Hậu còn dành thời gian quan tâm đến đời sống của từng người thuê. Ông thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh, công việc, sức khỏe để kịp thời hỗ trợ khi ai đó gặp biến cố. Đặc biệt, hơn 3 năm qua, ông đã miễn hoàn toàn tiền thuê phòng cho bà Mai Thị Ba (86 tuổi), một cư dân lớn tuổi gắn bó với khu trọ hơn 9 năm. "Chủ nhà hiền hậu, coi tôi như người thân. Bà con trong khu trọ cũng rất thương tôi. Sống ở đây, không thấy cô đơn mà lúc nào cũng vui và yên lòng" - bà Ba bày tỏ.

Nằm sâu trong hẻm 156/1/2 Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, TP HCM), khu nhà trọ gần 100 phòng của bà Nguyễn Minh Hoàng (65 tuổi) đã đồng hành với đời sống CN hơn 20 năm. Năm 2003, khi làn sóng lao động từ miền Tây, miền Trung đổ về TP HCM ngày càng đông, từ mảnh đất cha mẹ để lại, bà cùng các anh em trong gia đình quyết định xây dựng dãy trọ cho CN thuê.

Những ngày đầu, mỗi phòng trọ chỉ có giá 200.000 đồng/tháng. Trải qua nhiều lần sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đến nay mức giá cao nhất khoảng 1,3 triệu đồng. Điều khiến bà Hoàng trân quý không phải là dãy trọ lúc nào cũng kín phòng, mà là có những CN đã gắn bó hơn chục năm, từ khi còn độc thân đến lúc lập gia đình, sinh con, vẫn chọn ở lại vì quen "hơi ấm của tình người".

Ông Lê Phát Vui (43 tuổi, quê Long An cũ), sinh sống hơn chục năm tại khu trọ, cho biết mỗi khi rảnh, bà Hoàng đi đến từng phòng hỏi thăm sức khỏe, việc làm; khi thì trông con giúp để CN kịp tăng ca... "Sống ở đây nhiều năm, chúng tôi xem bà như người mẹ trong gia đình. Bà luôn quan tâm, giúp đỡ khi CN gặp khó khăn, khiến cuộc sống xa quê bớt vất vả" - ông Vui nói.

Ông Nguyễn Trọng Hậu - chủ khu trọ ở phường Bình Hưng Hòa, TP HCM - thăm hỏi và quan tâm đời sống của người thuê trọ. Ảnh: CAO HƯỜNG

Điểm tựa tinh thần

Tại Khu lưu trú văn hóa Thanh niên CN số 48 (85 Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo), bà Nguyễn Thị Kim Hồng được CN xem như "chị cả" trong đại gia đình lao động xa quê. Với họ, bà không chỉ là người quản lý chỗ ở, mà còn là điểm tựa tinh thần, người luôn đồng hành trong cả đời sống lẫn việc làm.

Mới đây, tại lễ cưới tập thể năm 2025 do Thành Đoàn TP HCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN thành phố tổ chức, bà Kim Hồng đã trở thành "bà mối" đặc biệt, vun vén hạnh phúc cho 8 cặp đôi CN nên duyên vợ chồng. "Người ta thường nói "an cư thì mới lạc nghiệp". Tôi chỉ mong họ có chỗ dựa vững chắc bên nhau, cùng vượt qua khó khăn và giữ được mái ấm bền lâu" - bà Hồng bày tỏ.

Không chỉ hiện diện trong những khoảnh khắc vui, bà Hồng còn là người ở lại bên CN khi họ chật vật nhất. Những lúc khu lưu trú bị cắt giảm tăng ca, thu nhập sụt giảm, bà tất tả tìm nguồn hàng gia công mang về để mọi người tranh thủ làm thêm.

Cũng tại phường Tân Tạo, khu nhà trọ gần 100 phòng ở số 37A Nguyễn Triệu Luật của gia đình ông Nguyễn Tiến Hào nhiều năm qua đã trở thành nơi an cư của hàng trăm CN xa quê. Với họ, đây không chỉ là chỗ ở sau giờ làm việc vất vả, mà còn là điểm tựa giúp giảm bớt những lo toan nơi đất khách.

Hơn 10 năm qua, bất chấp biến động thị trường, gia đình ông Hào vẫn duy trì mức giá thuê khoảng 1 triệu đồng/phòng/tháng. Đáng chú ý, người thuê trọ tại đây còn được sử dụng điện, nước đúng theo giá Nhà nước. "Thủ tục khá phức tạp, mất nhiều thời gian nhưng thấy CN bớt lo, không còn bị thu tiền điện bất hợp lý thì tôi thấy rất xứng đáng" - ông Hào chia sẻ.

Nhờ đó, giá điện tại khu trọ hiện chỉ từ 2.300 - 2.800 đồng/KWh, thấp hơn đáng kể so với mức 3.500 - 4.000 đồng/KWh ở một số khu trọ khác. Với mức sử dụng trung bình 200 KWh/phòng/tháng, mỗi hộ CN có thể tiết kiệm từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng, khoản tiền không nhỏ đối với những gia đình thu nhập thấp.

Sự sẻ chia của ông Hào còn thể hiện khi CN gặp biến cố. Với các trường hợp mất việc, ốm đau, ông tạo điều kiện cho họ làm việc tại xưởng sản xuất mút xốp của gia đình, có thu nhập tạm thời 6-7 triệu đồng/tháng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, ông thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật, tư vấn sức khỏe, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; đồng thời trao quà hỗ trợ cho người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng cộng đồng gắn kết Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhận xét những chủ trọ nghĩa tình không chỉ mang đến chỗ ở ổn định cho CN, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, nơi NLĐ được quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ trở thành điểm tựa đáng tin cậy, giúp CN an tâm mưu sinh, vượt qua khó khăn nơi đất khách và cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc như trong chính mái nhà của mình. Chính tấm lòng chân thành ấy đã tạo nên những xóm trọ nghĩa tình, nơi NLĐ tìm thấy niềm an yên và sự sẻ chia.



