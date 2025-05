Những chuẩn bị cần thiết trong mùa mưa

Tại TP HCM từ đầu giờ chiều 23-5, sau khoảng thời gian ngắn gió nổi, nắng tắt thì mưa rào xối xả trút xuống nhiều khu vực trung tâm.

Tái diễn cảnh bất tiện

Tấp vội xe máy lên vỉa hè đường Võ Văn Tần, đoạn giao với đường Trương Định, quận 3, anh Trần Ngọc, ngụ quận 12, hấp tấp mở cốp xe lấy áo mưa và bộc lộ cảm giác khó chịu khi một mảng áo phía trước thấm nước.

Anh Ngọc cho biết bản thân khá hiểu quy luật thời tiết phía Nam nhưng vẫn không nghĩ thời điểm xuất hiện của mưa nhanh đến như vậy. "Bị chớm một chút nhưng cũng may là tôi có chuẩn bị, nếu không thì chịu trận, ướt nhẹp rồi triệu chứng viêm phổi tăng lên" - anh Ngọc nói rồi ho khan mấy tiếng.

Nhiều người vội vã di chuyển trong mưa chiều 23-5

Theo tìm hiểu, đây là ngày thứ 2 trong đợt mưa to được dự báo kéo dài 5 ngày ở TP HCM. Trong khoảng thời gian này, mưa diễn ra cấp độ từ to đến rất to, nhiều nơi có giông, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm, có nơi trên 300 mm.

Trong đợt mưa này, bên cạnh việc bất đắc dĩ tìm chỗ trú hay vội vàng lấy dù, áo mưa… nhiều người dân đã gặp khó khăn trong việc di chuyển. Chị Huỳnh Quế Trân, quận Gò Vấp, cho hay đường trơn trượt khiến chị lo lắng, nhất là khi xe đã cũ, dễ trượt bánh trong lúc người lưu thông ai cũng có tâm lý nôn nóng, vội vàng.

Chung tâm trạng với chị Trân, anh Nguyễn Trí Đức, quận 6, kể không chỉ đợt mưa này mà lần nào khi đang đi mà sấm rì rầm cũng rất e ngại. Lý do, anh làm việc gần khu vực chợ Thủ Đức nên thấm thía cảnh ngập nước, chết máy xe.

"Sáng mưa khiến tôi không kịp đến chỗ làm, còn chiều mưa thì ngập kéo dài đến tối mới có thể về nhà. Nhiều hôm xe chết máy phải dắt bộ hoặc đứng chờ nước rút mới đi tiếp được" - anh Đức than và cho rằng bên cạnh sự chủ động đối phó với "thời tiết đỏng đảnh" của người dân thì chính quyền nên đầu tư mạnh vào hệ thống cống thoát nước cũng như xây dựng các hồ điều tiết để giảm ngập tốt hơn.

Nâng kỹ năng ứng phó

Đến hiện tại, TP HCM đã chính thức bước vào mùa mưa năm 2025. Những cơn mưa đầu mùa thường diễn ra nhanh, cường độ mạnh, lượng mưa lớn.

Ngoài ra, có sự tranh chấp giữa các khối không khí mang bản chất đối lập nhau như không khí lạnh, gió Tây Nam, áp thấp nóng, áp cao tây Thái Bình Dương… tạo nên bất ổn định lớn.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, thông tin trong thời gian tới trên khu vực sẽ xuất hiện nhiều trận mưa 50-70 mm và thường kèm theo giông, sét, gió giật.

Đặc biệt, vào cuối tháng 5, các hệ thống thời tiết còn diễn biến phức tạp, không khí có sự xáo trộn lớn. Thời điểm này nền nhiệt độ không khí còn khá cao, một số ngày đầu giờ chiều nắng nóng vẫn xuất hiện trước khi mưa, trong khi đó gió Tây Nam tầng thấp đang thiết lập và cường độ mạnh dần.

Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa, người dân cần tránh di chuyển tới khu vực dễ ngập, không nên chạy xe trong đoạn đường ngập sâu vì dễ bị nước vào ống pô, gây chết máy. Bên cạnh đó, cẩn trọng với dòng chảy xiết bởi dễ có nguy cơ bị cuốn vào cống thoát nước.

"Chú ý ổ gà trên đường vì đường trơn sẽ khiến việc điều khiển xe khó khăn, chưa kể ngập nước làm xe dễ chết máy. Lúc giông nổi lên không nên trú dưới gốc cây" - ông Lê Đình Quyết nhấn mạnh ý trên và nói thêm khi ở trong nhà thì quan tâm việc bảo vệ thiết bị điện. Ở những vùng trũng hay xảy ra ngập thì phương án kê cao đồ đạc phải luôn được tính tới.