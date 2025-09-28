Những "chuyến đò" chan chứa yêu thương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Những "chuyến đò" chan chứa yêu thương

Bài và ảnh: Kim Ngân

Trong những ngày tháng 9, khi cả nước hân hoan bước vào năm học mới, có một lớp học âm thầm thắp lên hy vọng cho trẻ em nghèo, mồ côi tại TP HCM

Đó là lớp học tình thương của CLB Lửa Việt. Lớp học được thành lập từ tháng 6-2014, đến nay đã tiếp nhận hàng trăm em học sinh với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Khát khao con chữ

Tìm đến căn trọ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm tại phường Tân Phú, TP HCM, chúng tôi nghe tiếng ê a đọc chữ của các em nhỏ. Nhiều năm nay, căn phòng vỏn vẹn 15 m2 trở thành nơi học tập, sinh hoạt của hàng chục em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, kiếm sống bằng nghề bán vé số, nhặt ve chai.

Ở lớp học này, có em vừa tròn 6 tuổi, cũng có em sắp đến tuổi dậy thì nhưng tất cả cùng mang khát khao biết đọc, biết viết. Lớp học được chia thành 2 buổi sáng và tối, dành cho các em trong độ tuổi tiểu học. Ngoài toán, tiếng Việt, lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên, các em còn được học võ thuật, hát, múa, bơi lội…

Các em đến đây không có cặp sách, cũng không có bộ đồng phục tươm tất, chỉ có những cuốn sách cũ được giữ gìn cẩn thận. Điểm chung của hàng chục đứa trẻ đặc biệt này là nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Trò chuyện với chúng tôi, em Nguyễn Trần Bích Ngọc (7 tuổi) cho biết ước mơ của em là trở thành bác sĩ. Ngọc và chị gái là Nguyễn Trần Ngọc Châu (8 tuổi) mồ côi cha mẹ từ năm 2024. Đến với lớp học, 2 em vừa được học chữ vừa được các thầy cô chăm sóc.

Còn với em Nguyễn Mỹ Ngọc Hân (12 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình không đủ điều kiện cho em đến trường. Nhờ tấm lòng và sự dìu dắt tận tình của các thầy cô trong lớp, em đã hoàn thành chương trình tiểu học. "Em biết ơn các thầy cô và cha mẹ đã đồng hành với em trên hành trình đến lớp. Em sẽ cố gắng trở thành người tốt để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ" - Ngọc Hân xúc động chia sẻ.

Năm qua, lớp học tiếp nhận 170 hồ sơ đăng ký học, trong đó có một số em phải ngừng học vì phải mưu sinh. Tại lễ "tốt nghiệp" tiểu học của các em, anh Huỳnh Ngọc Định, Chủ nhiệm CLB Lửa Việt, rưng rưng: "Khi các em tốt nghiệp, tôi vừa mừng vừa lo. Bởi từ đây, hành trình của các em bước sang một trang mới mà không có tôi kề bên. Tôi chỉ mong các em có đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua hoàn cảnh, có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Những "chuyến đò" chan chứa yêu thương - Ảnh 1.

Anh Huỳnh Ngọc Định và các em nhỏ tại lớp học tình thương của CLB Lửa Việt

Hành trình cho đi

Hành trình thiện nguyện của CLB Lửa Việt không bắt đầu từ kế hoạch lớn mà từ trái tim day dứt của những con người bình thường.

Anh Huỳnh Ngọc Định cho biết hơn 11 năm trước, khi còn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP HCM, anh tình cờ bắt gặp, trò chuyện với những trẻ em bán vé số, em nào cũng khát khao đến trường. Lớp học tình thương ra đời trong hoàn cảnh đó.

Qua bao năm tháng, nhờ sự kiên trì của các thành viên CLB Lửa Việt, lớp học trở thành mái ấm nuôi dưỡng tâm hồn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống. Như trường hợp của Đặng Trúc Anh, hiện là sinh viên năm thứ 4 ngành Luật Trường Đại học Trưng Vương. Từng là học trò của lớp, nay Trúc Anh đã trở thành người cô, người chị dìu dắt đàn em tại chính nơi mình khởi đầu.

Sau 8 năm gắn bó với CLB Lửa Việt, Trúc Anh đã chứng kiến biết bao đứa trẻ ngày nào còn bỡ ngỡ với bảng chữ cái, giờ đã học THCS, THPT. "Lớp học là nơi trao cho em con chữ để vững bước trên hành trình tương lai, và cũng là ngôi nhà thứ 2 để em trở về, giúp đỡ cho những em nhỏ cùng hoàn cảnh" - Trúc Anh tâm sự.

Lớp học của CLB Lửa Việt không chỉ được cộng đồng ghi nhận mà còn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Ông Trần Minh Tân, Trưởng khu phố 18 (phường Tân Phú), cho rằng những hoạt động của lớp học không chỉ giúp các em có tri thức mà còn giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, tiếp thêm nghị lực trong cuộc sống. "Chúng tôi thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, cư dân trong khu phố hỗ trợ, giúp đỡ để các em có điều kiện học tập tốt nhất" - ông Tân nói.

Bước sang năm thứ 12, CLB Lửa Việt tiếp tục âm thầm "gieo chữ" cho trẻ em mồ côi, khó khăn. Ở nơi ấy, tri thức được viết bằng yêu thương và hy vọng được nảy mầm giữa bao cảnh đời chông chênh. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo