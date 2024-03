Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 1-4

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu CNG của Công ty CP CNG Việt Nam với giá mục tiêu 43.893 đồng/cổ phiếu.

Cả năm 2023, CNG ghi nhận doanh thu ở mức 3.112 tỉ đồng (giảm 26% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 103 tỉ đồng (giảm 13% so với cùng kỳ).

Theo YSVN, trong bối cảnh giá khí tự nhiên giảm, giá bán của CNG sẽ được tính toán neo theo % giá dầu Brent để CNG có lợi nhuận nên CNG sẽ hưởng lợi khi giá dầu Brent tăng cao.

Với việc giá dầu tăng mạnh từ đầu năm đến nay, kỳ vọng doanh nghiệp này sẽ ghi nhận kết quả quý I/2024 khá tích cực. Trong tháng 3-2024, CNG đã chính thức cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tới những khách hàng đầu tiên, YSVN kỳ vọng mảng mới sẽ đóng tích cực từ quý II/2024.

Biến động cổ phiếu CNG 3 tháng trở lại đây. Hiện có giá 35.300 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Ngoài ra, CNG dự kiến sẽ được hưởng lợi trực tiếp trong xu thế “xanh hóa ngành khí” với LNG. Với kỳ vọng kinh tế phục hồi trong 2024 và dòng vốn FDI mạnh mẽ, LNG sẽ là động lực trung hạn cho CNG.

Từ những tiềm năng trên, YSVN khuyến nghị mua cổ phiếu CNG với giá mục tiêu 43.893 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu DBD của Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định với giá mục tiêu 58.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, DBD ghi nhận doanh thu 444 tỉ đồng (giảm 4,4% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 59 tỉ đồng (giảm 25% so với cùng kỳ), thấp hơn 10% và 40% so với ước tính của SSI.

Cả năm 2023, DBD lần lượt đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế là 1.650 tỉ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ) và 269 tỉ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ, thấp hơn 3% và 8% so với ước tính).

Biến động cổ phiếu DBD 3 tháng trở lại đây. Hiện có giá 56.100 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Theo SSI, DBD gần đây đã triển khai xây dựng một nhà máysản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ (tháng 11-2023), tập trung sản xuất các dạng bào chế/đóng gói mới như thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt và các dạng thuốc vô trùng khác. Nhà máy dự kiến hoàn thành vào năm 2025 và mục tiêu bắt đầu sản xuất trước năm 2027.

SSI kỳ vọng ngành y tế/dược phẩm của DBD sẽ đạt mức tăng trưởng nhẹ trong năm 2024 trong bối cảnh người tiêu dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó duy trì dự báo doanh thu năm 2024 nhưng giảm dự báo lợi nhuận ròng xuống 302 tỉ đồng.

Do đó, SSI khuyến nghị trung lập cổ phiếu DBD với giá mục tiêu 58.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Vietcap khuyến nghị mua cổ phiếu PVS của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với giá mục tiêu 47.800 đồng/cổ phiếu.

Trong giai đoạn năm 2024-2028, Vietcap nâng dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của PVS thêm 12%, tương ứng tăng 3%/6%/14%/9%/28% cho các năm 2024-2025-2026-2027-2028.

Biến động cổ phiếu PVS 3 tháng trở lại đây. Hiện có giá 39.200 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Việc nâng dự báo chủ yếu từ giả định biên lợi nhuận gộp tăng một chút đối với mảng Cơ khí & Xây dựng (M&C) của PVS dựa theo kết quả kiểm toán năm 2023, giả định tổng giá trị hàng tồn đọng điện gió ngoài khơi ở nước ngoài tăng 67% trong giai đoạn năm 2024-2030 và giá thuê ngày tăng gấp đôi đối với kho nổi FPSO Ruby 2 trong giai đoạn năm 2025-2026.

Trong năm 2024, Vietcap dự phóng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng 10% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, Vietcap khuyến nghị mua cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 47.800 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).