Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 19-3

Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa có báo cáo cập nhật cổ phiếu VCB của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Viectombank) với quan điểm trung lập. Giá cổ phiếu VCB hiện là 93.000 đồng. Giá mục tiêu của cổ phiếu này là 97.400 đồng.



Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này đạt 33.033 tỉ đồng (+10,5% so với cùng kỳ) và cao hơn dự báo của MBS. Tỉ lệ nợ xấu ở mức 0,98%, cao hơn so với mức 0,68% cuối năm trước nhưng vẫn là một trong những ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành.

Dự báo của chứng khoán MBS dựa trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt 12% trong năm nay và 14% trong năm sau. Tỉ lệ biên lãi ròng NIM sẽ được duy trì quanh mức 3,1 - 3,2%. Dù môi trường lãi suất thấp được duy trì nhưng lãi suất cho vay cũng sẽ giảm để hỗ trợ nền kinh tế.

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với Công ty cổ phần Long Hậu (LHG). Giá hiện tại của cổ phiếu LHG là 35.000 đồng. Giá mục tiêu của cổ phiếu này là 44.900 đồng.

Năm 2023, dù công ty này ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 37,2% và 18,4% so với năm trước. Nhưng cổ phiếu LHG được khuyến nghị mua nhờ triển vọng tích cực của công ty này với sự phục hồi của dòng vốn đầu tư FDI và nguồn cung đất khu công nghiệp tại miền Nam khan hiếm.

Khu công nghiệp Long Hậu 3.1 hiện còn hơn 44 ha đất có thể cho thuê, trong đó diện tích đất có thể cho thuê ngay khoảng 28ha. Công ty LHG đang sở hữu 132.000 m2 nhà xưởng xây sẵn và sẽ tăng lên 146.000 m2 trong năm nay. Đây là doanh nghiệp có cơ cấu tài chính lành mạnh với lượng tiền ròng/cổ phiếu đạt hơn 20.100 đồng/cổ phiếu.

Các khu công nghiệp khác của doanh nghiệp này như Long Hậu 3.2 (90 ha) và An Định (200 ha) sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn cho LHG. Chúng tôi kỳ vọng 02 KCN An Định và Long Hậu 3.2 sẽ lần lượt chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2024 và năm 2025.

Dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty này sẽ tăng mạnh lần lượt 30% và 16,1% trong năm nay.

Một doanh nghiệp khác trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản được chứng khoán VCBS khuyến nghị là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (AGG). Giá hiện tại của AGG là 22.000 đồng và giá mục tiêu là 28.760 đồng/cổ phiếu.

Trong giai đoạn 2024 - 2026, chứng khoán VCBS đánh giá hoạt động triển khai, bán hàng của doanh nghiệp bất động sản này sẽ sôi nổi hơn khi thị trường dần hồi phục. AGG chủ trương khởi động lại hoạt động mua bán, sáp nhập, xúc tiến hoàn thiện pháp lý các dự án.

Trong giai đoạn 2024 - nửa đầu năm 2025, AGG sẽ tiếp tục thực hiện bàn giao và ghi nhận doanh thu đối với các sản phẩm còn lại tại dự án West Gate (Bình Chánh, TP HCM). Ngoài ra, hiệu quả lợi nhuận hoạt động chuyển nhượng bất động sản của AGG dự báo sẽ được cải thiện đáng kể nhờ mặt bằng giá bán cao hơn.

Dự án The Gió (Dĩ An, Bình Dương) hiện đã hoàn thành phần lớn thủ tục pháp lý và dự kiến đưa vào kinh doanh sau khi tính toán xong tiền sử dụng đất cần nộp bổ sung. The Gió sẽ mang lại hơn 7.000 tỉ đồng doanh thu và là nguồn đóng góp chủ đạo đến kết quả kinh doanh của AGG trong giai đoạn 2025 - 2027…

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).