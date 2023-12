Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 20-12

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HDG của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô với giá mục tiêu 30.900 đồng/cổ phiếu.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ của Hà Đô đạt 423 tỉ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ, tương đương chỉ đạt 48% kế hoạch kinh doanh của công ty.

Trong quý IV/2023, VDSC dự kiến sản lượng điện của tập đoàn này có thể hồi phục về mức 413 triệu Kwh, tăng 20% so với cùng kỳ do quý IV thường là giai đoạn cao điểm huy động của các nhà máy thủy điện miền Trung.

Qua đó, VDSC dự báo doanh thu quý IV của Hà Đô có thể đạt 667 tỉ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ nhưng tăng 45% so với quý trước và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng 157% so với quý III, đạt 217 tỉ đồng.

Cổ phiếu HDG biến động 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 27.800 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Cho cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ doanh nghiệp này ở mức 639 tỉ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và đạt 66% kế hoạch kinh doanh. Tương ứng tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2.091 đồng.

Năm 2024, VDSC kỳ vọng rằng sản lượng các nhà máy thủy điện sẽ có sự cải thiện, mảng bất động sản có thể phục hồi khi công ty bắt đầu triển khai các dự án trọng điểm, Qua đó ước tính lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2024 là 765 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, tương đương với EPS năm 2024 là 2.500 đồng.

Dựa vào các yếu tố trên, VDSC khuyến nghị tích lũy cổ phiếu HDG với giá mục tiêu 30.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup với giá mục tiêu 55.500 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần gần 48.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 67 tỉ đồng, tăng 67% và 12% so với cùng kỳ.

Theo đó, Vingroup đã bàn giao 2.400 căn hộ thấp tầng tại dự án OceanPark 3, tăng 84% so với cùng kỳ. Mảng du lịch có sự hồi phục đáng kể khi số phòng đã bán trong quý III/2023 tăng 34% so với cùng kỳ.

Mảng cho thuê thương mại bàn giao 268 căn shophouse, dự kiến sẽ bàn giao thêm 100 căn trong quý IV/2023, và không có kế hoạch khai trương thêm trung tâm thương mại mới nào trong quý IV này.

Cổ phiếu VIC biến động 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 43.200 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Cũng trong quý III, Vinfast, công ty thành viên của Vingroup đã bàn giao hơn 10.000 xe hơi điện, nâng tổng số xe đã bàn giao trong 9 tháng đầu năm 2023 lên hơn 21.3000 xe hơi điện.



Theo Mirae Asset, tổng nợ vay tính đến hết quý III/2023 đạt 193.500 tỉ đồng, tăng 20% so với đầu năm trong đó chủ yếu nợ ngắn hạn tăng mạnh gấp đôi, còn nợ dài hạn giảm nhẹ. Tổng các khoản vay trái phiếu chiếm gần 40% tổng nợ vay của tập đoàn, trong đó khoảng 38.000 tỉ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong vòng 1 năm tới.

Tuy nhiên, Mirae cho biết việc tăng dần tỉ trọng nợ vay ngắn hạn so với nợ vay dài hạn có thể gây áp lực lên dòng tiền của tập đoàn trong tương lai nhưng chưa đáng lo ngại.

Xét lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vingroup đã thu về hơn 134.000 tỉ đồng doanh thu, tăng 123% so với cùng kỳ và 1.556 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở đó, Mirae khuyến nghị mua cổ phiếu VIC với giá mục tiêu 55.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSI) khuyến nghị mua cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động với giá mục tiêu 52.000 đồng/cổ phiếu.

Trong tháng 10, doanh thu của MWG tăng trưởng dương (tăng 4% so với cùng kỳ) sau 9 tháng đầu năm 2023 và tối ưu hoá hoạt động bằng cách đã đóng 12 cửa hàng/200 cửa hàng vào quý IV/2023.

Cổ phiếu MWG biến động 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 40.650 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Theo BSI, các cửa hàng thế giới di động và bách hóa xanh của MWG vẫn duy trì về thị phần và cải thiện biên lợi nhuận tốt bằng cách tối ưu hóa chi phí.

Bên cạnh đó, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt điểm hiệu quả hoạt động vào năm 2024 ở mức biên lợi nhuận hoạt động 1,5% so với mức nền thấp 3,7% (dự báo trong năm 2023) nhờ giảm khấu hao và tối ưu hóa vận hành.

Theo đó, BSI khuyến nghị mua cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 52.000 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).