Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 22-4

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị khả quan cổ phiếu HND của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng với giá mục tiêu 19.500 đồng/cổ phiếu.

Trong quý I/2024, HND ghi nhận doanh thu 2.789 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 155 tỉ đồng, lần lượt tăng 8% và 1.424% so với cùng kỳ.

Tại cuối quý I, HND chỉ còn khoảng 413 tỉ đồng nợ vay ngắn hạn. BVSC dự báo HND sẽ hoàn thành nghĩa vụ nợ vay vào năm 2024, giúp giảm áp lực chi phí lãi vay và rủi ro ghi nhận lỗ chênh lệch tỉ giá cho doanh nghiệp.

Đồng thời, hạng mục thiết bị máy móc của HND dự kiến sẽ hết khấu hao vào năm 2027-2028, giúp mở rộng biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh của HND.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hàng năm của HND rất khỏe, trung bình đạt 1.100–1.300 tỉ đồng/năm. BVSC kỳ vọng HND sẽ chi trả mức cổ tức tỉ lệ cao cho cổ đông trong các năm tiếp theo, suất cổ tức khoảng 7–11%.

Trong năm 2024, BVSC dự báo doanh thu 11.700 tỉ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 615 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước khi tình hình thiếu điện tại miền Bắc đang diễn ra rõ rệt hơn khi mùa hè chuẩn bị tới.

Trên cơ sở đó, BVSC khuyến nghị khả quan cổ phiếu HND với giá mục tiêu 19.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận với giá mục tiêu 90.100 đồng/cổ phiếu.

Trong quý I/2024, PNJ ghi nhận doanh thu tăng 29% so với cùng kỳ, đạt 12.600 tỉ đồng, vượt 24% dự báo của YSVN. Tuy nhiên, LNST lại giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ, ở mức 738 tỉ đồng, thấp hơn 5% so với dự báo.

YSVN cho biết trong quý I này, PNJ chỉ mở mới thêm được 2 cửa hàng, khá chậm so với mục tiêu tăng 30-40 cửa hàng mới vào năm 2024.

Tuy nhiên, tình trạng này có thể đến từ nguyên nhân mang tính thời vụ. Mức tăng 12% so với cùng kỳ trong quý I/2024 của mảng bán lẻ trang sức vẫn là một tín hiệu tích cực.

Theo YSVN, việc người dân đang tăng tích trữ vàng miếng sẽ là động lực thúc đẩy tăng doanh thu nhưng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của PNJ. Việc Ngân hàng nhà nước chuẩn bị đấu thầu vàng có khả năng giúp làm thu hẹp chênh lệch giá vàng nhưng nhu cầu vẫn có thể duy trở mức cao.

Do đó, YSVN khuyến nghị nắm giữ - kém khả quan cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 90.100 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán FPT (FPTS) khuyến nghị mua cổ phiếu IDI của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia với giá mục tiêu 14.600 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2024, FPTS dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của IDI lần lượt đạt 8.064 tỉ đồng và 285 tỉ đồng, tăng 12% và 394% so với cùng kỳ.

Kết quả đó dựa trên sự kỳ vọng nhu cầu tại 2 thị trường chính của IDI là Trung Quốc và Mexico phục hồi đồng thời từ nửa cuối năm 2024 nhờ triển vọng kinh tế phục hồi, kết hợp với dự báo nguồn cung thắt chặt sẽ hỗ trợ giá cá tra xuất khẩu phục hồi trong năm 2024.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, nhu cầu thủy sản đầu người tại Trung Quốc dự báo tăng 1,27%/năm trong giai đoạn 2021 - 2032, đạt 46kg/năm vào năm 2032 nhờ thu nhập người dân cải thiện.

Do đó, FPTS kỳ vọng đây sẽ là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thị phần xuất khẩu lớn thứ 2 sang thị trường này.

Trên cơ sở đó, FPTS khuyến nghị mua cổ phiếu IDI với giá mục tiêu 14.600 đồng/cổ phiếu.

