Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 29-2

Công ty chứng khoán SSI khuyến nghị mua cổ phiếu DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Giá hiện tại của cổ phiếu này là 35.200 đồng. Giá mục tiêu của DPR trong thời gian tới là 45.000 đồng.



Năm 2023, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ghi nhận doanh thu 1.018 tỉ đồng, giảm 16%; lợi nhuận sau thuế 206 tỉ đồng, giảm 16,5% so với năm 2022. Kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty kém tích cực do nhu cầu, giá bán cao su giảm mạnh trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, tình hình chuyển biến tích cực hơn, nhờ từ quý IV giá cao su đã hồi phục.

Hiện tại giá cao su đã tăng hơn 25% so với giá bán trung bình năm 2023, giúp biên lợi nhuận và lợi nhuận ròng của công ty này dự báo tăng mạnh.

Dự án mở rộng Bắc Đồng Phú bắt đầu cho thuê từ năm 2023, giá cho thuê trung bình 70-80 USD/m2 là động lực tăng trưởng ngắn hạn của công ty này. Riêng dự án mở rộng KCN Nam Đồng Phú sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn…



Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị khả quan cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS). Giá hiện tại của PVS là 37.200 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu là 47.000 tỉ đồng.

Năm 2023, PVS ghi nhận tổng doanh thu đạt 19.349 tỉ đồng, tăng 18,2%; lợi nhuận ròng đạt 866 tỉ đồng, giảm 2% so với năm 2022. Đây là kết quả chưa thực sự khả quan so với kỳ vọng của thị trường vào PVS, chủ yếu do dự án Lô B chưa nhận quyết định đầu tư cuối cùng (FID) trong năm 2023.

Kỳ vọng một số dự án thăm dò, khai thác dầu khí trong nước triển khai mạnh kể từ nửa cuối năm như Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng giai đoạn 2b, Nam Du – U Minh và đặc biệt là Lô B – Ô Môn. Đây sẽ là động lực tăng trưởng doanh thu chính của doanh nghiệp giai đoạn 2024-2025.

Công ty này cũng đang "bước ra biển lớn" với hoạt động dịch vụ cơ khí M&C chân đế và trạm biến áp cho các công trình điện gió ngoài khơi trên thị trường quốc tế. Cơ sở vật chất hỗ trợ tốt và năng lực sẵn có từ mảng M&C công trình dầu khí sẽ sớm giúp PVS có nhiều cơ hội trúng thầu các dự án EPC điện gió ngoài khơi khác.

Theo MBS, doanh nghiệp này là một sự lựa chọn đầu tư cho tầm nhìn trung hạn nhờ năng lực xây lắp thượng nguồn dầu khí và điện gió ngoài khơi hàng đầu khu vực. Rủi ro giảm giá gồm các dự án thăm dò, khai thác dầu khí trong nước chậm tiến độ hoặc PVS không trúng thầu; biên lợi nhuận gộp mảng M&C thấp hơn dự kiến.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu TNG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Giá hiện tại của cổ phiếu TNG là 21.400 đồng.

So với báo cáo trước đó, BSC duy trì khuyến nghị mua đối với TNG với giá mục tiêu 26.200 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ so với báo cáo cũ nhờ kỳ vọng tăng trưởng giai đoạn 2023 - 2025 đạt 27%.

Tốc độ tăng trưởng hàng năm CAGR mạnh hơn so với chu kỳ tăng trưởng trước đó, cùng với triển vọng phục hồi nhanh hơn các doanh nghiệp cùng ngành nhờ duy trì được quy mô doanh thu không bị giảm sút trong giai đoạn khó khăn của ngành may.

Trong 2024, BSC cho rằng TNG sẽ ghi nhận lợi nhuận hồi phục mạnh, tăng 45% so với năm 2023 nhờ đơn hàng xuất khẩu tăng 14%. Rủi ro giảm giá cổ phiếu là nhu cầu tại thị trường Mỹ hồi phục chậm hơn kỳ vọng; tăng chi phí nhân công do tăng mức lương tối thiểu.

