Những con tàu tiền tỉ kẹt lại ở Lý Sơn

Từng là những phương tiện hiện đại nhất trên tuyến vận tải khách Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi), nhưng chỉ sau vài năm khai thác, nhiều tàu khách nay hư hỏng nặng, nằm bất động tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn.

Giữa hàng trăm tàu cá tấp nập ra vào mỗi ngày, nhiều tàu khách phủ đầy rong rêu, thân tàu hoen gỉ, bong tróc sơn. Có tàu chìm một phần dưới mặt nước. Không bán được, cũng không thể tiếp tục khai thác, những con tàu từng trị giá hàng chục tỉ đồng giờ chỉ còn là những "xác tàu" xuống cấp.

Một trong những trường hợp điển hình là tàu khách Hoàng Sa 03. Con tàu được đầu tư khoảng 10 tỉ đồng và đưa vào khai thác năm 2014 với kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải hành khách ra đảo.

Tuy nhiên, sau khoảng 3 năm hoạt động, tàu phải dừng khai thác do kinh doanh không hiệu quả. Dù nhiều lần được rao bán, đến nay vẫn không có người mua. Sau nhiều năm nằm bờ, phần lớn thân tàu đã chìm dưới nước biển, chỉ còn lại những mảng sắt thép hoen gỉ bên bờ.

Cách đó không xa là các tàu khách An Vĩnh 03 và Biển Đông. Từng được xem là những phương tiện hiện đại trên tuyến vận tải biển đảo này, mỗi tàu được đầu tư trên dưới 20 tỉ đồng nhưng nay cũng rơi vào cảnh "đắp chiếu" nhiều năm liền.

Nhiều tàu khách từng trị giá hàng chục tỉ đồng nay hư hỏng nặng, nằm chơ vơ tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn

Theo các chủ tàu, nguyên nhân khiến hàng loạt phương tiện phải nằm bờ xuất phát từ sự thay đổi nhanh chóng của thị trường vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Trước đây, các tàu cao tốc đời đầu là lựa chọn chủ lực của hành khách ra đảo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tàu siêu tốc thế hệ mới với thời gian hành trình chỉ từ 30 - 45 phút đã khiến các tàu cũ mất dần lợi thế cạnh tranh.

Hành khách chuyển sang sử dụng các phương tiện mới khiến lượng khách trên các tàu đời cũ sụt giảm mạnh. Doanh thu không đủ bù đắp chi phí vận hành, bảo dưỡng và trả nợ ngân hàng nên nhiều chủ tàu buộc phải dừng hoạt động. Không ít người rơi vào cảnh nợ nần khi tài sản trị giá hàng chục tỉ đồng từng ngày xuống cấp.

Bên cạnh thiệt hại kinh tế, việc để các phương tiện hư hỏng nằm lâu năm dưới nước cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường biển do dầu mỡ, vật liệu và các chất tồn lưu trên tàu có thể phát tán ra môi trường nếu không được xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát thực trạng các tàu khách neo đậu lâu năm tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn. Tuy nhiên, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do một số chủ tàu đã chuyển nơi cư trú hoặc không còn liên lạc được.

Theo ông Trung, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với UBND đặc khu Lý Sơn tiếp tục rà soát, xử lý tình trạng tàu khách bỏ hoang. Những tàu còn neo đậu phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và được bố trí tập trung tại khu vực riêng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của tàu cá.

"Đối với các trường hợp không xác định được chủ sở hữu hoặc tàu đã hư hỏng nghiêm trọng, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu phương án trục vớt, giải phóng mặt nước" - ông Trung cho biết.