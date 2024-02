Những công chúa, thái tử tài phiệt gia nhập showbiz

Diêu An Na – con gái của nhà sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi, đóng nữ chính phim truyền hình "Lạp băng". Cô vào vai Triệu Hữu Nam – nữ cảnh sát mạnh mẽ, đấu trí cùng các ông trùm ma túy bối cảnh những năm 1990.



Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vai nữ chính của Dieu An Na dù đạo diễn Cao Quần Thư bác bỏ mọi tin đồn rằng cô có vai nhờ thân thế "công chúa" Huawei. Ông khẳng định cho nữ diễn viên do tác phẩm đề cao tính chân thật, không màu mè, cần những diễn viên còn mộc mạc, chưa can thiệp "dao kéo" ngoại hình.

Diêu An Na là "công chúa" Huawei

Diêu An Na trải qua các khóa học võ thuật, diễn xuất trước khi ra trường quay. Phim của cô hiện tạo được chú ý dù diễn xuất của nữ diễn viên vẫn còn nhận về ý kiến trái chiều.

Trước Diêu An Na, nữ diễn viên Ngu Thư Hân cũng xuất thân gia đình giàu có. Cha của cô nắm trong tay nhiều công ty hoạt động lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch… Trong khi đó, mẹ cô sở hữu các công ty mảng bất động sản.

Ngu Thư Hân

Triệu Lộ Tư cũng xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt. Cô đam mê showbiz nên gia nhập và được sự hậu thuẫn lớn từ gia đình giàu có của mình.

Triệu Lộ Tư

Ở showbiz Hàn Quốc, ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc, DJ, người mẫu Lee Seung Joo - nghệ danh sân khấu là LØREN, là con trai của Lee Hae-jin - Giám đốc Đầu tư Toàn cầu (GIO) tại Naver.

LØREN

Nữ diễn viên Song Ji-hyo có cha mẹ kinh doanh ngành vận tải đường thủy. Ở Hàn Quốc, những doanh nghiệp kinh doanh ngành vận tải đường thủy thường kiếm lợi nhuận rất lớn.

Song Ji-hyo

Tài tử Cha In – pyo có cha là Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping (Hàn Quốc) - một trong 10 tập đoàn hàng hải lớn nhất toàn cầu. Sau khi cha anh qua đời, Cha In-pyo và hai người anh em trong gia đình đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn. Ông Cha Su-woong cũng đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh trước khi qua đời.

Nữ diễn viên Kim Tae-hee, vợ tài tử Bi Rain, nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, tài diễn xuất ấn tượng và ngoài đời cô cũng là thiên kim "hàng thật" khi xuất thân giàu có. Cô là con gái của chủ tịch Công ty vận chuyển quốc tế Hanbook - một trong những doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc về lĩnh vực vận tải.