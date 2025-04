Những công trình vì cộng đồng

Từ khi công trình "Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, 8, huyện Bình Chánh" của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) khánh thành, hàng ngàn hộ dân không còn nỗi lo thiếu nước sạch. Đây là công trình thi đua tiêu biểu được LĐLĐ TP HCM gắn biển chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Đáp ứng nhu cầu của người dân

Ông Đặng Đức Hiền, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, cho biết dự án được khởi công từ ngày 25-8-2023 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 25-7-2024. Dự án có tổng mức đầu tư 850 tỉ đồng, lắp đặt 16.262 m đường ống các cỡ D800, D1000, D1200, trong đó có 3.898 m được thực hiện bằng phương pháp khoan kéo để vượt qua 9 con sông, rạch lớn và nút giao thông trọng điểm Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng.

Công trình “Cải tạo trạm biến áp 110 KV Hỏa Xa” của Tổng Công ty Điện lực TP HCM .Ảnh: NGÂN HÀ

Đây là một trong những tuyến ống truyền tải nước sạch mang tính chiến lược của thành phố, vừa bảo đảm điều hòa áp lực và cung cấp nguồn nước sạch hiệu quả, liên tục, an toàn cho nhân dân tại khu đô thị Nam Sài Gòn, khu vực quận 7, 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè.

"Dù quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, điều kiện làm việc vất vả nhưng đội ngũ kỹ sư, người lao động (NLĐ) đã ngày đêm làm việc hăng say để đưa dự án hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày, bảo đảm an toàn, chất lượng thi công công trình" - ông Hiền cho hay. Trong đó, có sự phối hợp tích cực của Công đoàn để điều kiện làm việc và an toàn lao động cho NLĐ trong suốt quá trình thi công.

Từ khi đường ống được lắp đặt, nhiều hộ dân tại ấp 5, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh mừng ra mặt. Bà Đỗ Kim Hoàng, cho biết: "Từ khi có đường ống truyền tải nước sạch này, gia đình tôi đã không còn lo về nguồn nước sinh hoạt. Đây là niềm mong mỏi từ rất lâu của bà con trong ấp".

Một công trình khác là "Cải tạo trạm biến áp 110 KV Hỏa Xa" của Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC). Công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng năng lượng đô thị theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững với tổng số tiền đầu tư gần 250 tỉ đồng. Công trình được xây dựng trên khuôn viên trạm biến áp 110 KV Hỏa Xa hiện hữu, tại địa chỉ 120/88 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM với diện tích khu đất 3.577 m2.

Công trình được khởi công ngày 24-6-2022 và chính thức đóng điện vào ngày 20-3-2025. "Cải tạo trạm biến áp 110 KV Hỏa Xa" đã chuyển đổi công nghệ từ trạm ngắt ngoài trời sang trạm sử dụng công nghệ cách điện GIS (Gas Insulated Switchgear), đáp ứng tiêu chí vận hành an toàn, hiện đại, không cần người trực tại chỗ. Đây cũng là bước tiến trong lộ trình hiện đại hóa lưới điện TP HCM, từng bước tiệm cận trình độ kỹ thuật của các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

"Công trình đánh dấu bước tiến trong hiện đại hóa lưới điện thành phố, có nhiệm vụ rất quan trọng nhằm bảo đảm điện cho nhà ga T3 - Sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, nâng cung cấp điện cho quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh và các khu vực lân cận, đáp ứng tiêu chí vận hành tự động" - ông Bùi Hải Thành, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, nói.

Mở ra cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng học tập

Công trình Nhà máy Chế biến Thực phẩm - Cholimexfood Bến Lức, thuộc Công ty CP Thực phẩm Cholimex (CholimexFood) vừa được LĐLĐ TP HCM gắn biển và công nhận là công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đã mở ra cơ hội việc làm cho NLĐ.

Công trình này có tổng mức đầu tư 850 tỉ đồng, xây dựng tại KCN Vĩnh Lộc 2 (ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Ông Diệp Nam Hải, Tổng Giám đốc CholimexFood, cho hay khi hoàn thành đưa vào vận hành, nhà máy đã tạo ra không gian phát triển cho công ty trong nhiều năm tiếp theo, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động tại địa phương.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nhà máy có sự tham gia của đội ngũ nhân viên, NLĐ của đơn vị ngay từ khâu thiết kế, giám sát và thi công các hạng mục đơn giản do đội ngũ kỹ thuật của Xưởng Cơ khí bảo trì và Bộ phận Xây dựng của công ty thực hiện.

"Đội ngũ kỹ sư, nhân viên cũng tham gia quá trình lựa chọn các trang thiết bị, bố trí mặt bằng và cải tiến thiết bị phù hợp với yêu cầu riêng của đơn vị. Nhờ đó, công ty đã hoàn thành giai đoạn 1 trước thời hạn và tiết kiệm hàng tỉ đồng so với việc thuê đơn vị giám sát thi công bên ngoài" - ông Hải nói.

LĐLĐ TP HCM cũng vừa gắn biển Công trình xây dựng mới Trường Tiểu học Khai Minh (số 44, đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Công trình được thực hiện từ ngày 31-10-2018 đến 15-8-2024. Trường Tiểu học Khai Minh gồm tầng hầm, 1 trệt 4 lầu, sân thượng có 22 phòng học với tổng giá trị đầu tư gần 50 tỉ đồng.

Trong quá trình xây dựng công trình, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Khai Minh phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường chủ động tham mưu với lãnh đạo ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 1, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình. Bên cạnh đó, nhà trường đã góp ý kiến để thực hiện các khâu thiết kế, thi công phù hợp với yêu cầu xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện.

Công trình đã đưa vào sử dụng trong năm học 2024 - 2025, góp phần giải quyết nhu cầu trường lớp cho học sinh quận 1. "Trường được xây mới rất khang trang, rộng rãi giúp các con có môi trường học tập tốt, an toàn" - chị Nguyễn Thị Kim Cúc, có con học tại Trường Tiểu học Khai Minh, nhận xét.

Ông PHẠM CHÍ TÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM: Mang dấu ấn đổi mới LĐLĐ TP HCM đã gắn biển thi đua cho 6 công trình tiêu biểu, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gồm: "Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, 8, huyện Bình Chánh"; "Xây mới Trường Tiểu học Khai Minh"; "Cải tạo trạm biến áp 110 KV Hỏa Xa"; "Xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, quận Tân Bình"; "Nhà máy Chế biến thực phẩm Cholimexfood Bến Lức; "Xây dựng Trường Tiểu học phường 12, quận Gò Vấp". Các công trình này thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và đoàn kết của NLĐ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Từ cơ sở hạ tầng hiện đại đến các dự án an sinh xã hội, mỗi công trình đều mang dấu ấn đổi mới, nâng cao chất lượng sống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đây là minh chứng cho sức mạnh tập thể, hướng tới TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.